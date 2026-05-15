CSM Unirea Alba Iulia, victorie la „masa verde”, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, la fotbal feminin, SuperLiga
CSM Unirea Alba Iulia a câștigat la „masa verde”, cu Vasas Femina Odorheiu Secuiesc, la fotbal feminin și a egalat Gloria Bistrița, în ierarhia play-out-ul la fotbal feminin.
Partida a fost omologată cu scorul de 0-3, în recenta ședință a Comisiei de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal.
Cum pe teren scorul a fost egal, o remiză cu „lanterna roșie”, gruparea din Cetatea Marii Uniri a mai cucerit două puncte în ierarhie. Partida a avut loc în cadrul etapei a șasea din play-out. disputându-se miercuri, 22 aprilie.
În conseciință, formația pregătită de Marcel Rusu a acumulat 34 de puncte, fiind la egalitate cu liderul Gloria Bistrița Năsăud, grupări despărțite de golaveraj, 23-5, respectiv 26-8
În etapa a 10-a, duminică, 17 mai, este întâlnirea externă Atletic Olimpia Gherla – CSM Unirea Alba Iulia.
