16-17 mai 2026 | Răcire accentuată a vremii în România: Ploi torențiale, vijelii, grindină. COD GALBEN în Alba și alte județe
Răcire accentuată a vremii în România: Ploi torențiale, vijelii, grindină. COD GALBEN în Alba și alte județe
Sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi afectate în weekend de vreme severă. În intervalul 16 mai 2026, ora 14.00-17 mai 2026, ora 12.00, sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, inclusiv județul Alba, vor fi sub incidența unui Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.
Conform meteorologilor, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp.
Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat vor fi vijelii.
De asemenea, potrivit unei informări meteo valabilă pentru toată România, în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte.
Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.
Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40… 60 km/h).
Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică din dotarea Armatei
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică din dotarea Armatei Pe 14 mai 2026, comisiile reunite de apărare ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat programele de înzestrare derulate prin mecanismul SAFE, destinate atât Ministerului de Interne, cât și Serviciului Român de […]
Creșteri salariale și noi angajări în companii de stat au fost aprobate de Guvern: ,,Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi”
Creșteri salariale și noi angajări în companii de stat au fost aprobate de Guvern: ,,Unii n-au cerut şi majorări, unii au cerut doar posturi” Guvernul a aprobat joi, 14 mai, creșteri salariale și noi angajări pentru 47 de companii aflate în subordinea autorităților locale. Potrivit autorităților, este vorba despre societăți profitabile, iar majorările vor fi […]
Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate. Prognoza METEO pe 4 săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 15 iunie 2026: Valori termice ridicate. Prognoza METEO pe 4 săptămâni Administrația Națională de Meteorologie a publicat, vineri, 15 mai 2026, estimările meteo pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit prognozei până în 8 iunie 2026, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. *Săptămâna 18-25 mai 2026 Valorile termice […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
16-17 mai 2026 | Răcire accentuată a vremii în România: Ploi torențiale, vijelii, grindină. COD GALBEN în Alba și alte județe
Răcire accentuată a vremii în România: Ploi torențiale, vijelii, grindină. COD GALBEN în Alba și alte județe Sudul Crișanei, Banat,...
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică din dotarea Armatei
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică...
Știrea Zilei
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători O femeie în vârstă...
VIDEO | Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba
Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de...
Curier Județean
ACCIDENT rutier la Aiud: Două femei, LOVITE pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul faptei
ACCIDENT rutier la Aiud: Două femei, LOVITE pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul faptei Două femei...
VIDEO | Bărbat din Roșia de Secaș, cercetat pentru tentativă la omor: A lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, o persoană. Totul a pornit de la o ceartă
Bărbat din Roșia de Secaș, cercetat pentru tentativă la omor: A lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar Ziua de 15 mai este ziua în care, în fiecare an, în România...
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...