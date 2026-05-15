16-17 mai 2026 | Răcire accentuată a vremii în România: Ploi torențiale, vijelii, grindină. COD GALBEN în Alba și alte județe

Răcire accentuată a vremii în România: Ploi torențiale, vijelii, grindină. COD GALBEN în Alba și alte județe

Sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și în sud-vestul Transilvaniei vor fi afectate în weekend de vreme severă. În intervalul 16 mai 2026, ora 14.00-17 mai 2026, ora 12.00, sudul Crișanei, Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și sud-vestul Transilvaniei, inclusiv județul Alba, vor fi sub incidența unui Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată, averse torențiale însemnate cantitativ, grindină, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii.

Conform meteorologilor, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi însemnate, în general de 25…50 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat vor fi vijelii.

De asemenea, potrivit unei informări meteo valabilă pentru toată România, în a doua parte a zilei de sâmbătă (16 mai) și în noaptea de sâmbătă spre duminică (16/17 mai) vremea va fi în general instabilă în sudul, vestul, nord-vestul, centrul țării și la munte.

Vor fi averse ce vor avea și caracter torențial și se vor acumula cantități de apă, în general de 20…50 l/mp. Temporar vor fi descărcări electrice și pe arii restrânse va cădea grindină.

Sâmbătă vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor și izolat vor fi vijelii (rafale în general de 40… 60 km/h).

Duminică vremea se va răci, mai accentuat în regiunile sudice și sud-vestice unde va fi mai rece decât în mod normal la această dată.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

