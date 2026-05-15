ACCIDENT rutier la Aiud: Două femei, LOVITE pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul faptei

Două femei au fost lovite pe trecerea de pietoni la Aiud, atunci când un șofer nu a respectat culoarea roșie a semaforului. Acesta a plecat de la locul faptei, însă a fost prins de polițiști în scurt timp. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 14 mai 2026, în jurul orei 10.20, polițiștii rutieri din Aiud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza municipiului, a avut loc un eveniment rutier.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din Aiud, în timp ce conducea un autoturism pe strada Transilvaniei, nu ar fi respectat culoarea roșie a semaforului amplasat la trecerea pentru pietoni, moment în care ar fi surprins și accidentat două femei, în vârstă de 44 și 70 de ani, din localitatea Aiudul de Sus, respectiv municipiul Aiud, care erau angajate regulamentar în traversarea străzii.

În urma accidentului, bărbatul de 53 de ani a părăsit locul accidentului, fiind identificat, la scurt timp, de către polițiști. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Femeia de 44 de ani a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale, după ce a suferit leziuni corporale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Jandarmii din Alba, la datorie în weekend-ul 16-17 mai 2026: Vor asigura măsurile de ordine la „Zilele Băilor Sărate", pe traseul marșului moto „Respect în trafic" și la evenimentele sportive din județ În acest sfârșit de săptămână, jandarmii din Alba vor fi prezenți pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică la manifestarea cultural-artistică „Zilele […]

15 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ. Ce trebuie să facă șoferii surprinși de radar Polițiștii rutieri acționează astăzi, 15 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în […]

Bărbat din Roșia de Secaș, cercetat pentru tentativă la omor: A lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, o persoană. Totul a pornit de la o ceartă  Un bărbat de 64 de ani, din localitatea Roșia de Secaș, a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru tentativă la omor, […]

