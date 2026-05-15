VIDEO | Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba
Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba
Amiana Paștină, femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru a pune mâna pe averea acesteia, estimată la un milion de euro, s-a sinucis în arestul IPJ Alba, în dimineața zilei de 15 mai 2026.
Potrivit Poliției Alba, oamenii legii au descoperit-o în baia camerei de detenție, aflată în stare de inconștiență și prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care și-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosință.
Mai mult decât atât, vor fi demarate verificări interne cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către polițiștii implicați în activitatea de supraveghere și pază a persoanelor private de libertate.
Citește și: UPDATE | Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru a pune mâna pe avere și-a pus capăt zilelor. S-a sinucis în arestul IPJ Alba
La data de 15 mai 2026, în jurul orei 06:50, polițiștii din cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba, în timpul efectuării predării serviciului de pază al persoanelor private de libertate, au identificat, în baia camerei de detenție, o femeie, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Sibiu, aflată în stare de inconștiență și prezentând o plagă la nivelul pliului cotului mâinii stângi, pe care și-ar fi provocat-o cu lama unui aparat de ras de unică folosință, se arată într-un comunicat IPJ Alba.
De îndată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj medical pentru acordarea de îngrijiri de specialitate, însă, din nefericire, a fost constatat decesul acesteia.
Femeia era custodiată în cadrul Centrului de Reținere și Arestare Preventivă Alba în baza unui mandat de arestare preventivă emis de Tribunalul Sibiu, fiind cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat.
Pe durata custodierii, aceasta a beneficiat, în repetate rânduri, de consiliere psihologică, având în vedere comportamentul său imprevizibil. Totodată, din considerente de siguranță, i-a fost interzisă cazarea împreună cu alte persoane private de libertate, precum și contactul cu persoane din exterior, cu excepția copiilor săi minori.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul.
Totodată, menționăm faptul că vor fi demarate verificări interne cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu de către polițiștii implicați în activitatea de supraveghere și pază a persoanelor private de libertate, a mai precizat sursa citată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători O femeie în vârstă de 65 de ani, din municipiul Blaj, și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un tren de călători, în noaptea de 14 spre 15 mai, în Stația CFR Blaj. Potrivit IPJ Alba, la […]
VIDEO | Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 35 de ani de activitate: Ceremonie aniversară în prezența ministrului Educației
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 35 de ani de activitate: Ceremonie aniversară în prezența ministrului Educației Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia (UAB) a marcat, vineri, 15 mai 2026, împlinirea a 35 de ani de activitate. Ceremonia aniversară, organizată sub deviza „35 de ani în inima Cetății”, a avut loc la Casa […]
Adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, ARESTAȚI: Au imobilizat victima şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite, unde au încercat să întreţină raporturi sexuale
Adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, ARESTAȚI: Au imobilizat victima şi au dus-o în pivniţa unei case nelocuite, unde au încercat să întreţină raporturi sexuale Doi adolescenții din Cetatea de Baltă, care au încercat să violeze o fetiță de 13 ani, au fost arestați preventiv pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
16-17 mai 2026 | Răcire accentuată a vremii în România: Ploi torențiale, vijelii, grindină. COD GALBEN în Alba și alte județe
Răcire accentuată a vremii în România: Ploi torențiale, vijelii, grindină. COD GALBEN în Alba și alte județe Sudul Crișanei, Banat,...
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică din dotarea Armatei
Viitoarele arme de asalt vor fi produse la Cugir: România se pregătește să înlocuiască, după decenii, puștile de inspirație sovietică...
Știrea Zilei
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători
FOTO | TRAGEDIE la Blaj: O femeie a fost lovită MORTAL de un tren de călători O femeie în vârstă...
VIDEO | Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de sarcini polițiștii de la paza arestului: Precizările Poliției Alba
Cum și-a pus capăt zilelor femeia din Sibiu cercetată pentru omor. Verificări legate de modul în care s-au achitat de...
Curier Județean
ACCIDENT rutier la Aiud: Două femei, LOVITE pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul faptei
ACCIDENT rutier la Aiud: Două femei, LOVITE pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit de la locul faptei Două femei...
VIDEO | Bărbat din Roșia de Secaș, cercetat pentru tentativă la omor: A lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a toracelui, o persoană. Totul a pornit de la o ceartă
Bărbat din Roșia de Secaș, cercetat pentru tentativă la omor: A lovit cu un obiect ascuțit, într-o zonă vitală a...
Politică Administrație
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ)
Premieră națională: Alba, primul județ din România care a publicat noul Plan de Amenajare Teritoriului Județean (PATJ) Alba este primul...
Opinii Comentarii
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar
15 Mai: Ziua Naţională a Medicului Veterinar Ziua de 15 mai este ziua în care, în fiecare an, în România...
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din 1948
14 mai – Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste. 78 DE ANI de la marile arestări din...