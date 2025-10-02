4 octombrie 2025 | Handbalistele junioare 3 de la LPS Sebeș joacă primul meci acasă din noua ediție de campionat: „Alba, hai la handbal!”

Handbalistele junioare 3 de la LPS Sebeș joacă primul meci acasă din noua ediție de campionat: „Alba, hai la handbal!”

Sâmbăta trecută, echipa de handbal Junioare 3 a LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș a reușit un debut spectaculos în Campionatul Național al Federației Române de Handbal, impunându-se clar în deplasare împotriva formației LPS Cetate Deva, cu scorul de 21-11.

„Fetele noastre au demonstrat maturitate, disciplină și forță colectivă, iar rezultatul confirmă munca intensă depusă la antrenamente alături de antrenorul Emilian Turcu, fost jucător de prima ligă, cu o carieră de peste 15 sezoane la cluburi importante ale handbalului românesc.

Încrederea și entuziasmul câștigate din această primă victorie vor fi puse la încercare chiar sâmbătă, 4 octombrie 2025, de la ora 14:00, când echipa noastră va disputa primul meci acasă, în Sala LPS „Florin Fleșeriu” din Sebeș. Adversara este una de calibru – CS Jiul Rovinari 2016, o echipă recunoscută pentru jocul activ și pentru valoarea individuală a jucătoarelor sale. Va fi, fără îndoială, unul dintre cele mai dificile dueluri din grupa Seriei L.

Junioarele noastre au nevoie de energia tribunei pentru a-și continua parcursul frumos început. În spatele fiecărei pase, al fiecărui gol și al fiecărui moment de sacrificiu stă nu doar pregătirea lor, ci și sprijinul publicului.

Handbalul înseamnă pasiune, spirit de echipă și emoție, iar Sebeșul, şi Alba în general, au demonstrat mereu că știu să fie alături de sport. De aceea, vă invităm să veniți în număr cât mai mare la sala din Sebeș, sâmbătă, 4 octombrie, ora 14:00, pentru a le susține pe junioarele III ale LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș!

Haideți să transformăm tribuna într-o adevărată galerie care să poarte echipa spre o nouă victorie!”, au transmis reprezentanții LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș.

