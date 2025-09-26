FOTO | LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, la startul campionatelor naționale de handbal pentru junioare, ediția 2025-2026: Loturile și antrenorii lor
LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș, la startul campionatelor naționale de handbal pentru junioare. Care sunt loturile și antrenorii
Echipele de junioare de handbal ale LPS „Florin Fleşeriu” Sebeș vor participa la Campionatul Național al Federației Române de Handbal, sezonul 2025–2026
Handbalul din județul Alba intră din nou în lumina reflectoarelor! Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” din Sebeș anunță cu mândrie participarea echipelor sale de junioare în Campionatul Național organizat de Federația Română de Handbal, un nou sezon care aduce speranțe, emoții și mari așteptări pentru comunitatea sportivă locală.
Pe această cale, transmitem urările noastre de mult succes sportivelor și antrenorilor care vor reprezenta Sebeșul și județul Alba la cel mai înalt nivel juvenil, în competițiile oficiale FRH.
- Junioare I – Seria D
- Antrenor: Octavian Achimescu
Un nume de rezonanță în handbalul juvenil românesc, profesorul Octavian Achimescu activează la LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș încă din 1998. Sub îndrumarea sa, Sebeșul a cunoscut performanțe memorabile: locul II pe țară (Sighișoara 2004) și locul III național (Mediaș 2006), rezultate care confirmă munca, seriozitatea și pasiunea acestui adevărat șlefuitor de talente.
Între 2009 și 2012, Octavian Achimescu a activat în cadrul Centrului Național de Excelență de la Vâlcea, unde a format generații de jucătoare care au ajuns să evolueze în Liga Națională și chiar pentru echipa națională a României. Momentul de vârf al carierei a fost promovarea CNOE Vâlcea în Liga Națională (2011). Ulterior, în sezonul 2012–2013, a condus echipa de seniori HC Alba Sebeș, confirmând versatilitatea și profesionalismul său.
Astăzi, coordonează catedra de handbal a LPS Sebeș și conduce echipa de Junioare I, ducând mai departe tradiția performanței. Un antrenor definit de disciplină, dăruire și caracter, adevărat model pentru generațiile pe care le formează.
Lotul Junioarelor I:
1.Filipoiu Ionela Eunice
2.Raulea Amalia
3.Drăgan Beatrice
4.Hăprean Andra
5.Stanuț Selena
6.Cândroiu Ana-Maria
7.Băcăințan Andreea
8.Diac Maria
9.Petrișor Alexia
10.Aluaș Alesia
11.Fulea Sonia
12.Gavriluță Larisa Ștefania
13.Morariu Melania
14.Moldovan Georgina
15.Popa Antonia
16.Fulea Oana
17.Doncea Larisa Maria
18.Simon Giulia
19.Toader Alexandra
20.Bolea Georgiana
21.Răbar Claudia
22.Jivin Luciana Bianca
- Junioare III – Seria L
- Antrenor: Emilian Turcu
Cu o carieră impresionantă de jucător profesionist, întinsă pe mai bine de 15 sezoane în competițiile FRH, Emilian Turcu este acum parte din colectivul didactic al LPS Sebeș. A evoluat pentru echipe de tradiție ale handbalului românesc: Universitatea Cluj, CS Caraș-Severin, CSM Ploiești, HC Adrian Petrea, CSM Făgăraș, CSM București şi CSM Oradea.
Experiența acumulată ca sportiv de performanță, cu sute de meciuri disputate în prima ligă, îi oferă baza solidă pentru o carieră de antrenor. Pasiunea, dedicarea și dragostea pentru handbal îl transformă într-un mentor autentic pentru junioarele III, care învațǎ nu doar tehnica și tactica jocului, ci și ce înseamnă spiritul de echipă, disciplina, sacrificiul și perseverența.
Lotul Junioarelor III:
1.Diac Bianca
2.Hulea Larisa
3.Gheorghescu Amalia
4.Mnerău Bianca
5.Titu Denisa
6.Apolzan Ana
7.Aloman Amalia
8.Avram Andra
9.Crețu Daria
10.Filipoiu Romina
11.Floca Oana
12.Goța Antonia
13.Neagu Adelina
14.Stoica Adelina
15.Pal Reche Sofia
16.Romitan Maria
17.Andonie Maia
18.Bota Paula
19.Hațegan Sara
20.Neagu Alexia
- Junioare IV – detalii în așteptare
- Antrenoare: Ada Moldovan
Ada Moldovan este un simbol al handbalului românesc și o sportivă de care Sebeșul se mândrește pe deplin. Cu o carieră strălucitoare la echipe de tradiție precum HC Alba Sebeș, HCM Roman, HC Dunărea Brăila, CS Măgura Cisnădie, SCM Gloria Buzău şi CSM Deva, Ada Moldovan intră acum într-o nouă etapă: cea de antrenoare și cadru didactic al LPS Sebeș.
Palmaresul său vorbește de la sine:
- Triplă golgheteră a României (2008, 2009, 2010) – performanță unică în handbalul românesc.
- Medalie de bronz la Campionatul European 2010, alături de echipa națională.
- Medalie de bronz la Campionatul Mondial Universitar 2008.
Definită prin muncă, sacrificiu și pasiune, Ada Moldovan devine acum un model pentru tinerele generații, pe care le va forma nu doar ca sportive, ci și ca oameni de caracter. Lotul junioarelor IV va fi anunțat ulterior, în funcție de modul de desfǎșurare al competiției stabilit de FRH.
Campionatul Național organizat de Federația Română de Handbal (FRH) reprezintă cea mai importantă competiție juvenilă din handbalul românesc. Ea reunește anual, la toate categoriile de vârstă (juniori I, II, III și IV), cele mai bune echipe școlare și cluburi sportive din întreaga țară.
Această competiție are o tradiție de peste 70 de ani, fiind principalul cadru prin care Federația Română de Handbal descoperă și formează generațiile de mâine. Numeroși jucători care astăzi evoluează în Liga Națională și în echipa reprezentativă a României și-au început parcursul sportiv în Campionatul Național FRH, ceea ce îi conferă o valoare strategică pentru viitorul handbalului românesc.
Pe lângă dimensiunea sportivă, campionatul are și o importantă misiune educativă: promovează spiritul de echipă, fair-play-ul, disciplina și respectul – valori fundamentale pentru formarea tinerilor sportivi.
Prin participarea echipelor de Junioare I, III și IV la Campionatul Național FRH, LPS „Florin Fleșeriu” Sebeș reconfirmă statutul său de pepinieră de talente și de bastion al handbalului în județul Alba. Cu antrenori de mare valoare – Octavian Achimescu, Emilian Turcu şi Ada Moldovan – și cu loturi pline de tinere dornice de performanțǎ, Sebeșul are toate argumentele pentru a privi cu încredere spre viitor.
Mult succes, LPS Sebeș! Întreaga comunitate e alături de voi!
