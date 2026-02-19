4 milioane de lei, compensaţie acordată de la bugetul local al municipiului Alba Iulia către operatorul de transport STP: Aviz din partea Consiliului Local

4 milioane de lei, compensaţie acordată de la bugetul local către operatorul de transport STP Alba Iulia: Aviz din partea Consiliului Local

Consiliul Local Alba Iulia a aprobat, în ședința ordinară de joi, 19 februarie 2026, plata unei compensații de 4 milioane de lei de la bugetul local către operatorul de transport în comun STP Alba Iulia.

Este vorba de plăți în avans, până la aprobarea bugetului local pe anul în curs, „pentru acoperirea diferenţei dintre costurile eligibile suportate și înregistrate de operator în legătură cu obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiilor de serviciu public, precum și a cotei de profit de 5%, pe anul 2026.

„Potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 26/48/07.01.2021 încheiat între Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local și Societatea de Transport Public SA Alba Iulia sumele aferente Compensației se prevăd în bugetul local și se estimează anual de către Entitatea contractantă. Sumele ce urmează a fi acordate anual operatorului cu titlu de compensație vor fi aprobate de către consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale implicate, membre a asociației de dezvoltare intercomunitară, în funcţie de estimările iniţiale și vor putea fi supuse rectificărilor ulterioare de buget, în vederea asigurării necesarului de sume până la sfârșitul anului.

Întrucât până la data actuală bugetul municipiului Alba Iulia nu este aprobat iar AIDA-TL nu a transmis fundamentarea și estimarea necesarului de compensație pentru anul 2026 se impune aprobarea unui cuantum parțial al compensației, necesar pentru funcționarea serviciului de transport public local.

Sumele aferente compensației vor putea fi suplimentate, în funcție de fundamentarea și estimarea acestora de către AIDA-TL precum și de sumele prevăzute în acest sens în bugetulul municipiului Alba Iulia”, se arată în raportul de specialitate al Direcției Cheltuieli – Compartiment Monitorizare, Transport, Liberă iniațiativă al Primăriei Alba Iulia.

Criza transportului public din Alba pare o epopee fără sfârșit. La mijlocul lunii februarie 2026, angajații STP sunt din nou cu restanțe salariale de 2 luni, respectiv lunile decembrie 2025 și ianuarie 2026.

„Totalul restanțelor este de 11 milioane lei, din care 8 milioane cu scadența depășită. Chiar dacă joi (n.a. 19 februarie 2026) se va aproba suma respectivă, va dura până se va putea face plata, angajații urmând să-și primească banii cel mai devreme spre sfârșitul lunii februarie 2026”, declarau, marți, 17 februarie 2026, pentru ziarulunirea.ro reprezentanții operatorului de transport local.

„Noi am plătit tot ce am avut pe bugetul anului 2025. Sunt trei facturi în litigiu. Noi am plătit tot ceea ce am bugetat, iar facturile pe care considerăm că nu sunt bine întocmite le-am returnat în litigiu. Noi am plătit tot la nivelul anului 2025 – 26 de milioane de lei, plus gratuitățile aferente anului 2025. În cazul unui litigiu, instanța va hotărî dacă trebuie să le plătim sau nu și în ce conturi.

După ce am făcut o reducere de 30% la transport, nu ni s-a aplicat reducerea la factură, la compensare. Spre exemplu, în loc de aproape 3 milioane de lei, cât era în octombrie, în noiembrie ne-a venit o factură de 2,6 milioane de lei, când noi așteptam undeva în jur de 2 milioane de lei. Și noi le-am returnat”, declara, tot marți, 17 februarie 2026, pentru ziarulunirea.ro, primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI