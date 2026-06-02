4 iunie 2026 | Ceramica tradițională întâlnește tehnologia și arta digitală la Alba Iulia: Vernisaj al unei expoziții internaționale, la Depozitul de Ceramică Veche
IPEC SA, în colaborare cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, organizează expoziția internațională de ceramică „ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE”, sub deviza „Creat pentru generații”. Evenimentul se deschide joi, 4 iunie 2026, începând cu ora 17:30, prin vernisajul găzduit la Depozitul de Ceramică Veche, pe Aleea Sfântului Capistrano din Alba Iulia.
Expoziția propune o întâlnire între măiestria tradițională a ceramicii românești și tehnologia care îi dă viață, dar și arta digitală. Vizitatorii vor putea descoperi obiecte și demonstrații ce celebrează un meșteșug transmis din generație în generație, într-un dialog între tradiție și inovație.
În cadrul expoziției vor fi prezentate atât exponatele realizate de studenții Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, cât și piesele provenite de la fabrica de ceramică IPEC SA din Alba Iulia, oferind publicului o privire de ansamblu asupra întregului drum al ceramicii — de la viziunea creativă a tinerilor artiști, până la producția industrială.
Pe parcursul evenimentului va fi organizată și o tombolă, la care poate participa oricine, ca un prilej în plus de a sărbători împreună arta ceramicii.
„Accesul publicului este liber. Vă așteptăm!”, au transmis organizatorii.
