4 iunie 2026 | Ceramica tradițională întâlnește tehnologia și arta digitală la Alba Iulia: Vernisaj al unei expoziții internaționale, la Depozitul de Ceramică Veche

Ioana Oprean

Ceramica tradițională întâlnește tehnologia și arta digitală la Alba Iulia: Vernisaj al unei expoziții internaționale, la Depozitul de Ceramică Veche

IPEC SA, în colaborare cu Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, organizează expoziția internațională de ceramică „ARTĂ ȘI TEHNOLOGIE”, sub deviza „Creat pentru generații”. Evenimentul se deschide joi, 4 iunie 2026, începând cu ora 17:30, prin vernisajul găzduit la Depozitul de Ceramică Veche, pe Aleea Sfântului Capistrano din Alba Iulia.

Expoziția propune o întâlnire între măiestria tradițională a ceramicii românești și tehnologia care îi dă viață, dar și arta digitală. Vizitatorii vor putea descoperi obiecte și demonstrații ce celebrează un meșteșug transmis din generație în generație, într-un dialog între tradiție și inovație.

În cadrul expoziției vor fi prezentate atât exponatele realizate de studenții Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, cât și piesele provenite de la fabrica de ceramică IPEC SA din Alba Iulia, oferind publicului o privire de ansamblu asupra întregului drum al ceramicii — de la viziunea creativă a tinerilor artiști, până la producția industrială.

Pe parcursul evenimentului va fi organizată și o tombolă, la care poate participa oricine, ca un prilej în plus de a sărbători împreună arta ceramicii.

„Accesul publicului este liber. Vă așteptăm!”, au transmis organizatorii.

FOTO | Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori

2 iunie 2026

Revederea promoției 2006 a Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia: Absolvenții au depănat amintiri cu părinții profesori Absolvenții promoției 2006 ai Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia s-au reîntâlnit după 20 de ani de la finalizarea studiilor, în cadrul unui eveniment festiv desfășurat la sediul instituției, joi, 28 mai 2026. Joi, 28 mai […]

FOTO | Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate

2 iunie 2026

Elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeană a sesiunii de comunicări științifice la disciplina istorie și calificare la etapa națională. Tema lucrării, statutul femeii în societate O elevă de la Colegiul Militar din Alba Iulia a obținut premiul I la faza județeană a Sesiunii de referate și comunicări ale […]

Județul Alba în comerțul internațional: Exporturi mai mici și importuri în creștere. Ce spun ultimele date statistice

2 iunie 2026

Județul Alba în comerțul internațional: Exporturi mai mici și importuri în creștere. Ce spun ultimele date statistice Comerțul exterior al județului Alba a înregistrat, primele două luni ale anului 2026, scăderi ale exporturilor și creșteri ale importurilor, potrivit datelor oficiale transmise de Institutul de Statistică Alba. În luna februarie 2026, la nivelul județului Alba s-au […]

