31 octombrie 2025 | Concertul „RIFF Acustic”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: ,,Haideți la concert! Nu-i uitați pe vechii „mohicani”!

Vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 19.30, vă invităm la concertul „RIFF Acustic” găzduit de sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Biletele se găsesc la casieria sălii. Pentru informații vă rugăm să apelați numărul de telefon: 0746 087369.

Grupul a fost înființat în 1970, la Sibiu, de Florin Grigoraş și în primii ani de activitate a purtat numele „SONIC”. Sub acest nume au fost efectuate primele înregistrări radio şi primele apariţii la TVR în cadrul emisiunilor CLUB T.

Componenţa iniţială: Florin Grigoraş – ghitară bas, voce, Gabriel Tudor – ghitară, Radu Voicu – baterie şi Ninei Popşa – solist vocal. Din anul 1980, membrii grupului decid schimbarea numelui în titulatura actuală RIFF şi începe o perioadă de lungi turnee în ţară, ajungându-se astăzi la peste 3.000 de concerte.

În toţi aceşti ani, formaţia a participat la numeroase festivaluri şi gale, obţinând multe premii sau susţinând recitaluri: Gala Pop, Rock & Folk – Craiova, Constelaţii Rock – Rm. Vâlcea, Trofeul TOP ’86 – București, Festivalul Rock – Buzău, Galele de Rock de la Costineşti, Rock ’92 Bucureşti, S.O.S. Castelul Hunedoara, Rock um Knuedler Luxemburg, Sommerfest Nurnberg şi multe altele. De asemenea, în anii ’80, formaţia a efectuat numeroase înregistrări audio în Studiourile Centrale de Radio Bucuresti, piese apreciate de public: „Ochii tăi”, „Când sunt cu tine”, „Ploaia”, „Aurora”, „Cercul vieţii”, „Generaţia nouă”, „Povestea lor”, „În loc de bun rămas” ș.a.

În 1989 a apărut discul vinil Electrecord „RIFF – PRIMII PAŞI”.

Au urmat apoi casetele audio intitulate: „RIFF” (1990, editată de Electrecord); „JOC PERFID” (1992); „DOI STRĂINI” (1994); „ACUL DE SIGURANŢĂ” (1997); „1998 RIFF”; şi pe suport C.D.: „RIFF” (2001); „SĂ NU-MI FURI VISUL” (2003); „PANTOFII LUSTRUIŢI 1. – BEST OFF” (2007); „AMBUSCADA” (2008); „PE DRUM …” (2016); „RĂTĂCIT ÎN PARADIS” (2020); „RIFF 2025”.

Grupul RIFF rămâne consecvent stilului hard-rock, cu nuanţe de blues şi, de asemenea, rămâne un „grup de concert”. Plăcerea de a cânta pe scenă este aceeași, formaţia participă anual la numeroase festivaluri şi concerte organizate în ţară.

Melodiile şi textele scrise de Florin Grigoraş reflectă maturitatea artistică şi profesionalismul unui grup ce a depăşit curentele modelor trecătoare şi se bucură de succes la publicul din mai multe categorii de vârstă.

Componența actuală: FLORIN GRIGORAŞ – chitară bass, voce, MIRCEA BUNEA – chitară solo, voce, MILU OLTEAN – chitară, MIHAELA GRIGORAŞ – keyboards, voce, LAUR FĂGĂDAR – tobe.

