31 octombrie 2025 | Concertul „RIFF Acustic”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: ,,Haideți la concert! Nu-i uitați pe vechii „mohicani”!
31 octombrie 2025 | Concertul „RIFF Acustic”, la Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș: ,,Haideți la concert! Nu-i uitați pe vechii „mohicani”!
Vineri, 31 octombrie 2025, începând cu ora 19.30, vă invităm la concertul „RIFF Acustic” găzduit de sala de spectacole a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș. Biletele se găsesc la casieria sălii. Pentru informații vă rugăm să apelați numărul de telefon: 0746 087369.
Grupul a fost înființat în 1970, la Sibiu, de Florin Grigoraş și în primii ani de activitate a purtat numele „SONIC”. Sub acest nume au fost efectuate primele înregistrări radio şi primele apariţii la TVR în cadrul emisiunilor CLUB T.
Componenţa iniţială: Florin Grigoraş – ghitară bas, voce, Gabriel Tudor – ghitară, Radu Voicu – baterie şi Ninei Popşa – solist vocal. Din anul 1980, membrii grupului decid schimbarea numelui în titulatura actuală RIFF şi începe o perioadă de lungi turnee în ţară, ajungându-se astăzi la peste 3.000 de concerte.
În toţi aceşti ani, formaţia a participat la numeroase festivaluri şi gale, obţinând multe premii sau susţinând recitaluri: Gala Pop, Rock & Folk – Craiova, Constelaţii Rock – Rm. Vâlcea, Trofeul TOP ’86 – București, Festivalul Rock – Buzău, Galele de Rock de la Costineşti, Rock ’92 Bucureşti, S.O.S. Castelul Hunedoara, Rock um Knuedler Luxemburg, Sommerfest Nurnberg şi multe altele. De asemenea, în anii ’80, formaţia a efectuat numeroase înregistrări audio în Studiourile Centrale de Radio Bucuresti, piese apreciate de public: „Ochii tăi”, „Când sunt cu tine”, „Ploaia”, „Aurora”, „Cercul vieţii”, „Generaţia nouă”, „Povestea lor”, „În loc de bun rămas” ș.a.
În 1989 a apărut discul vinil Electrecord „RIFF – PRIMII PAŞI”.
Au urmat apoi casetele audio intitulate: „RIFF” (1990, editată de Electrecord); „JOC PERFID” (1992); „DOI STRĂINI” (1994); „ACUL DE SIGURANŢĂ” (1997); „1998 RIFF”; şi pe suport C.D.: „RIFF” (2001); „SĂ NU-MI FURI VISUL” (2003); „PANTOFII LUSTRUIŢI 1. – BEST OFF” (2007); „AMBUSCADA” (2008); „PE DRUM …” (2016); „RĂTĂCIT ÎN PARADIS” (2020); „RIFF 2025”.
Grupul RIFF rămâne consecvent stilului hard-rock, cu nuanţe de blues şi, de asemenea, rămâne un „grup de concert”. Plăcerea de a cânta pe scenă este aceeași, formaţia participă anual la numeroase festivaluri şi concerte organizate în ţară.
Melodiile şi textele scrise de Florin Grigoraş reflectă maturitatea artistică şi profesionalismul unui grup ce a depăşit curentele modelor trecătoare şi se bucură de succes la publicul din mai multe categorii de vârstă.
Componența actuală: FLORIN GRIGORAŞ – chitară bass, voce, MIRCEA BUNEA – chitară solo, voce, MILU OLTEAN – chitară, MIHAELA GRIGORAŞ – keyboards, voce, LAUR FĂGĂDAR – tobe.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Monden-Clubbing
28 octombrie 2025 | Spectacolul ”Farmacia”, prezentat de Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia
28 octombrie 2025 | Spectacolul ”Farmacia”, prezentat de Skepsis, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia Compania de teatru Skepsis vă prezintă marți, 28 octombrie 2025, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, spectacolul ”Farmacia”, creat de Viorel Cioflică pe baza unui text scurt de Eugen Ionescu. Un simplu […]
Joi, 16 octombrie 2025 | Cvartetul american de coarde Kassia Music, concert la Catedrala Romano – Catolică din Alba Iulia
Joi, 16 octombrie 2025 | Cvartetul american de coarde Kassia Music, concert la Catedrala Romano – Catolică din Alba Iulia Catedrala Romano – Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia va găzdui joi, 16 octombrie 2025, de la ora 18:00, un concert gratuit al ansamblului american Kassia Music, intitulat „Harmony and Suspense”: Classical Music Masters of […]
VIDEO | Bebe Florea, cântărețul de muzică de petrecere din Alba a lansat o nouă piesă. ,,Ai rămas cu mine“, piesă cântată cu Lucian Sereș
Bebe Florea, cântărețul de muzică de petrecere din Alba a lansat o nouă piesă. ,,Ai rămas cu mine“, piesă cântată cu Lucian Sereș Bebe Florea, îndrăgitul cântăreț de muzică de petrecere din județul Alba, a lansat de curând o nouă melodie cu care a cucerit publicul. Melodia se intitulează ,,Ai rămas cu mine“, este o […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro
Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro România a pierdut prima...
Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor în România. APCE: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”
Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”. România ar putea deveni prima țară...
Știrea Zilei
VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României
Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României Ultramaratonistul...
VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR
Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de...
Curier Județean
Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere (P)
Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere Clincile...
VIDEO | O stradă din Sebeș, transformată complet! Bloc de locuințe sociale, asfalt nou, parc și spații verzi, printre schimbări: ,,Altădată era plină de gunoaie”
O stradă din Sebeș, transformată complet! Bloc de locuințe sociale, asfalt nou, parc și spații verzi, printre schimbări: ,,Altădată era...
Politică Administrație
FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Opinii Comentarii
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...
27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, celebrat de creștinii ortodocși
După sărbătoarea Marelui Mucenic, pe 27 octombrie este celebrat Sfântului Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, ale...