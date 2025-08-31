31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în tot județul Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație

31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație

Meteorologii ANM au emis duminică dimineața o avertizare Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în intervalul orar 12.00 – 21.00.

Fenomene meteo așteptate: vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Recomandări pentru populație:

-Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.

-În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;

-Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.

-Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

-În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.

-Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.

-Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.

-Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

-Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

-Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.

În caz de nevoie, apelați numărul unic pentru apeluri de urgență 112.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI