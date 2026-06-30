30 iunie – 1 iulie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Avertismentul transmis de hidrologi

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Avertismentul transmis de hidrologi

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o atenționare hidrologică de tip Cod Galben, valabilă în intervalul 30 iunie 2026, ora 13:00 – 1 iulie 2026, oara 13:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România, inclusiv din județul Alba.

Mesajul transmis de INHGA:

Având în vedere situația hidrometeorologică actuală și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, INHGA a emis Codul galben, care este valabil în intervalul 30 iunie, ora 13:00 – 1 iulie, ora 12:00.

În acest context sunt prognozate scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă, cu posibile depășiri ale cotelor de atenție.

Atenționarea vizează anumite sectoare de râuri din județele: Alba, Arad, Argeș, Bihor, Brașov, Bistrița-Năsăud, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Olt, Sălaj, Satu Mare, Sibiu și Vâlcea, în bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Repede, Crişul Negru, Crişul Alb, Mureş, Olt și Argeș.

De asemenea, menționăm că cele mai intense manifestări sunt estimate pe unele râuri mici din județele: Sălaj, Cluj, Bihor, Alba și Hunedoara.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor recomandă populației să urmărească permanent informațiile și avertizările transmise de autorități, să evite traversarea cursurilor de apă și a zonelor inundabile, să nu desfășoare activități în apropierea râurilor în perioadele cu precipitații abundente și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor aflate în zone cu risc de inundare.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să respecte recomandările autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență.

În funcție de evoluția fenomenelor hidrometeorologice vom reveni cu actualizarea prognozei hidrologice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE