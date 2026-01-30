30 ianuarie 2026, ziua patronilor spirituali ai Aiudului, una dintre celei mai vechi așezări din România: A fost capitală de județ peste 200 de ani

30 ianuarie 2026, ziua patronilor spirituali ai Aiudului, una dintre cele mai vechi așezări din România: A fost capitală de județ peste 200 de ani

Data de 30 ianuarie a fiecărui an este declarată ziua patronilor spirituali ai Aiudului – Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigore și Ioan.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 30 ianuarie 2003 aceștia au fost declarați Patronii Spirituali ai Municipiului Aiud.

„La mulți ani, Aiud! La mulți ani, aiudeni!

Le dorim sănătate și fericire tuturor aiudenilor care poartă numele acestor sfinți!”, este mesajul transmis, vineri, 30 ianuarie 2026, în contextul acestei zile speciale, de către reprezentanții Primăriei Aiud.

Aiudul este unul dintre cele mai vechi orașe din România.

De la fondarea localității, așezarea umană de aici a avut diferite organizări teritoriale.

În timpul romanilor localitatea s-a ridicat la rangul de PAGUS – circumscripție teritorială urbană – pentru ca în secolul al XIV – lea să devină TÂRG (oraș).

În secolul al XVIII – lea, mai exact în 1716 Aiudul devine capitala Comitatului (județului) Alba de Jos, rol pe care îl va deține timp de 213 ani, deci până în 1929, după care rămâne oraș în județul Alba. Din 1952 Aiudul devine reședința raionului Aiud, regiunea Cluj, până în anul 1968. Din acea perioadă Aiudul face parte dintre cele nouă localități urbane ale județului Alba.

În organizarea sa teritorială se includ și următoarele localități: Aiudul de Sus, Măgina, Gâmbaș, Păgida, Ciumbrud, Sâncrai, Gârbova de Jos, Gârbovița și Gârbova de Sus.

Aiudul și-a elaborat statutul orașului în 1992. Un statut mai vechi, din 1934, tratează orașul Aiud ca localitate climatică, declarată ca atare de Ministerul Muncii și Sănătății din România.

În anul 1994 Aiudul a devenit municipiu.

Conform Legii Administrației Publice Locale, Municipiul Aiud este administrat prin intermediul Consiliului Local ca for legislativ și Primăriei ca for executiv.

