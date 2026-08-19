A mințit în fața instanței ca să-și ajute un apropiat: Judecătoria Alba Iulia l-a condamnat pentru mărturie mincinoasă

O mărturie schimbată în sala de judecată, menită să-l ajute pe un inculpat cercetat pentru operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv, s-a întors împotriva celui care a dat-o. Judecătoria Alba Iulia a pronunțat, la 17 august 2026, o condamnare pentru mărturie mincinoasă: 3.000 de lei amendă penală și 600 de lei cheltuieli judiciare.

Potrivit sentinței penale, inculpatul, în vârstă de 22 de ani, și-a schimbat în fața Tribunalului declarațiile pe care le dăduse anterior organelor de urmărire penală, într-o încercare recunoscută ulterior chiar de el de a crea o situație mai favorabilă unei persoane pe care o cunoștea din copilărie.

De la aproximativ 200 de grame la doar 7-8 tranzacții

Povestea a început într-un dosar penal în care un alt inculpat era judecat pentru efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv.

În faza de urmărire penală, martorul care avea să devină ulterior inculpat pentru mărturie mincinoasă relatase o situație mult mai amplă. El declarase că, din primăvara anului 2022 și până în octombrie 2022, ar fi cumpărat de la persoana cercetată aproximativ 200 de grame de substanță sub formă de cristal, la un preț de 100 de lei gramul. Tranzacțiile ar fi fost, de regulă, de câte 1-3 grame. În plus, martorul spusese că ar fi primit gratuit substanțe pentru consum în aproximativ 20 de ocazii.

Ulterior, când cauza a ajuns în instanță, versiunea sa s-a schimbat radical.

În fața Tribunalului, martorul a redus amploarea activității despre care vorbise inițial, ajungând să indice doar 7-8 tranzacții în total, în locul unei situații care, raportată la propriile declarații din faza de urmărire penală, ar fi presupus aproximativ 70 de tranzacții. Mai mult, a negat că ar fi primit gratuit cristal, deși anterior afirmase că acest lucru s-ar fi întâmplat de aproximativ 20 de ori.

A schimbat și povestea despre substanța găsită de tatăl său

Schimbările nu s-au oprit aici. În fața instanței, acesta a revenit și asupra unei alte declarații importante. În faza de urmărire penală spusese că substanța găsită de tatăl său în hainele sale și predată poliției fusese cumpărată de la persoana cercetată. În instanță, a susținut că substanța fusese procurată de la o altă persoană.

Pentru diferența dintre cele două versiuni, martorul a invocat ulterior presiuni din partea polițiștilor care îl audiaseră, susținând că fusese obligat să declare ceea ce fusese consemnat în declarația inițială. Instanța a reținut însă că acea declarație fusese înregistrată inclusiv audio-video.

De ce a mințit? A recunoscut în cele din urmă

Paradoxal, explicația pentru schimbarea declarațiilor a venit chiar de la cel care le făcuse. Audiat ulterior ca suspect pentru mărturie mincinoasă, tânărul a recunoscut comiterea faptei. El a explicat că, în timpul judecății, ar fi dat răspunsuri diferite probabil din cauza fricii, dar și pentru că a vrut să-i creeze o situație favorabilă persoanei cercetate, pe care o cunoștea din copilărie. Totodată, și-a exprimat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității în eventualitatea unei condamnări. Recunoașterea a avut consecințe directe asupra modului în care a fost judecat propriul dosar.

La termenul din 29 iunie 2026, inculpatul a cerut aplicarea procedurii simplificate și a recunoscut integral fapta. Instanța i-a admis cererea, iar cauza a fost soluționată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, fără administrarea altor probe pe latura penală.

Instanța: nu a fost o simplă contradicție, ci o mărturie mincinoasă

Judecătoria Alba Iulia a stabilit că afirmațiile făcute de inculpat în calitate de martor priveau aspecte esențiale ale cauzei și erau în contradicție cu declarațiile sale anterioare.

Potrivit instanței, pentru existența infracțiunii de mărturie mincinoasă nu era necesară producerea unui prejudiciu concret. Conduita a creat o stare de pericol pentru înfăptuirea justiției, pentru aflarea adevărului și pentru aplicarea legii.

Judecătorul a apreciat, de asemenea, că tânărul a acționat cu intenție directă: a prevăzut rezultatul conduitei sale și l-a urmărit, respectiv obținerea unei situații favorabile pentru persoana pe care încerca să o ajute și împiedicarea aflării adevărului în cauza respectivă.

Un element important: minciuna nu a fost decisivă pentru soluția din celălalt dosar

Deși gravitatea conduitei a fost recunoscută, instanța a ținut cont și de un aspect favorabil inculpatului: declarația mincinoasă nu fusese determinantă pentru soluția definitivă din cauza în care acesta fusese audiat ca martor. Judecătoria Alba Iulia a apreciat că, prin coroborarea întregului probatoriu, declarația nesinceră nu a avut un rol decisiv în soluționarea cauzei respective. În plus, inculpatul nu avea antecedente penale, iar pe parcursul procesului și-a recunoscut fapta și și-a exprimat regretul. Instanța a mai avut în vedere vârsta sa — 22 de ani — precum și situația sa personală și profesională.

Verdictul: 3.000 de lei amendă penală

În locul unei pedepse cu închisoarea, instanța a considerat suficientă aplicarea unei amenzi penale. Judecătoria Alba Iulia a stabilit pedeapsa la 150 de zile-amendă, cu o valoare de 20 de lei pentru fiecare zi-amendă, rezultând un total de 3.000 de lei. Instanța a avut în vedere inclusiv recunoașterea integrală a faptei și procedura simplificată, precum și faptul că de la comiterea faptei trecuseră aproximativ doi ani și patru luni, ceea ce diminuase impactul social al acesteia.

Un detaliu juridic important a fost alegerea legii penale mai favorabile. Deși în 2025 au fost majorate limitele valorice ale unei zile-amendă, instanța a stabilit că, în cazul concret judecat, este mai favorabilă reglementarea existentă la data comiterii faptei. Pe lângă cei 3.000 de lei amendă penală, inculpatul a fost obligat să plătească 600 de lei cheltuieli judiciare, câte 300 de lei pentru urmărirea penală și pentru faza de judecată și camera preliminară.

Hotărârea pronunțată la 17 august 2026 nu este definitivă. Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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