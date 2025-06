3-29 iunie 2025 | O figurină antropomorfă eneolitică descoperită la Micești-Cigașe, exponatul lunii la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia

Marți, 3 iunie 2025, la ora 11.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia va fi vernisat exponatul lunii iunie: O figurină antropomorfă eneolitică descoperită la Micești-Cigașe.

Piesa supusă atenției provine din cercetarea arheologică preventivă desfășurată în situl arheologic de la Micești-Cigașe în luna octombrie a anului 2024.

Este vorba de o figurină antropomorfă descoperită într-un context ritualic. Prezența consistentă a unui strat de arsură într-o groapă ce are o umplutură rapidă după utilizare (astupare intenționată), puținătatea fragmentelor ceramice, fragmentarea piesei (situație cunoscută în epocă) și prezența unui fragment de rocă incendiat ce nu pare a fi de origine locală ne determină să emitem ca ipoteză de lucru că acest complex a fost funcțional doar în cadrul unui posibil ritual legat de ideile religioase ale epocii neolitice.

Figurina are partea dreaptă a feței precum și partea inferioară rupte din vechime. Înălțimea piesei este de 6,3 cm iar lățimea, variază între 2,4 cm și 2,5 cm spre partea inferioară. Secțiunea, de formă ovală, are o grosime de 1,3 cm. Piesa este confecționată dintr-un lut fin ce are în amestec, pentru degresare, nisip cu bob mare. Arderea este foarte bună, oxidantă cu miezul foarte compact. Este bine finisată.

Redarea atributelor umane este simplist realizată. În partea superioară, ochii și urechile sunt aplatizate prin tragerea, din pasta moale a acestora și perforarea lor. Aceeași tehnică, tragerea și aplatizarea din pasta moale, este folosită și pentru realizarea nasului ce este redat schematizat dar bine proporționat în raport cu ansamblul feței. Creștetul capului este drept și simplu. Piesa nu prezintă ornamente pe ea.

În concordanță și cu fragmentele ceramice identificare poziționăm complexul ritualic în eneoliticul dezvoltat și, parțial, final (3750 -2700 b.c.), respectiv orizontul torților pastilate.

Este prima semnalare a acestui orizont cultural în situl arheologic de la Micești-Cigașe.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Direcția Județeană pentru Cultură Alba.

Exponatul lunii la muzeul albaiulian va putea fi văzut până în 29 iunie 2025.

