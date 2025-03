29 martie 2025 | Să RUN i Trail Race, la Zlatna: Mai mult decât o competiție de alergare montană. „Proba specială”, testarea coeziunii comunității locale

Sâmbătă, 29 martie 2025 se va desfășura prima ediție a competiției de alergare montană „Să RUN i Trail Race”, organizată de Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp Zlatna”.

Competiția va avea trei probe de concurs: „Săruni Race”, cu o lungime a traseului de aproximativ 37 de kilometri, ”Cros”, cu o lungime totală a traseului de aproximativ 16 kilometri, şi „Cursa populară”, deschisă pentru toate vârstele și nivelurile de fitness, cu o lungime totală a traseului de 2,5 kilometri.

Toate traseele se desfășoară pe drumuri forestiere, poteci turistice marcate și poteci de munte nemarcate şi vor fi semnalizate corespunzător de către organizatori. Startul şi sosirea vor fi la Baza Sportivă Zlatna Sport Center, amplasată la ieșirea din orașul Zlatna înspre Abrud-Câmpeni-Oradea (Stadion „Minaur” Zlatna).

Orarul predării kiturilor de concurs este:

*Vineri, 28 martie 2025, între orele 16.00 si 20.00 în zona de start/finish (Baza Sportivă Zlatna Sport Center)

*Sâmbătă, 29 martie 2025, între orele 07.00 și 8:15 în zona de start/finish (Baza Sportivă Zlatna Sport Center)

Participanții pot ridica kitul de participare doar prezentând declarațiile pe proprie răspundere semnate. Pentru minori, declarația va fi semnată de către un tutore/reprezentant legal. Pentru evitarea aglomerației în zona de start, ar fi ideal ca participanții să vină cu declarațiile listate/semnate.

„Rugăm participanții din Zlatna și împrejurimi, precum și pe cei veniți de vineri în Zlatna, să ridice kiturile de participare în data de vineri, 28 martie 2025, între orele 16.00 și 20.00, pentru a se limita pe cât posibil aglomerația din zona de start în dimineața zilei de sâmbătă.

Kittul de participare va fi compus din: număr concurs, tricou oficial concurs, harta format A3 și descrierea traseului (doar pentru 16 km și 37 km), materiale promoționale, un gel energizant (doar pentru 16 km si 37 km), un baton proteic, magnet de frigider traseu tematic, vouchere și altele”, au precizat organizatorii.

Traseul de 16 kilometri va avea un termen limită de 4 ore și 30 de minute, iar traseul de 37 de kilometri va avea un termen limită de 8 ore.

Vor fi trei starturi și, implicit, trei ședințe tehnice. La ora 8.30 se va da startul în proba „Săruni Race”, la ora 9.00 este prevăzut startul în proba de cros, iar la ora 10.30 va fi startul în cursa populară. Pentru proba „Săruni Race” ședința tehnică va fi la ora 8.10, ședința tehnică pentru proba de cros este programată la ora 8.40, iar cea în vederea cursei populare la ora 10.10.

Premii consistente

Organizatorii au pregătit numeroase premii. Premierea va avea loc în jurul orei 15.00, în funcție de completarea podiumului pe toate categoriile care se premiază: OPEN M/F; Cat 16-29 M/F; 30-39 M/F; 40-49 M/F; 50-59 M/F; 60+ M/F. Cursa populară nu se premiază, dar cei mici vor avea parte de cadouri-surpriză (pachete finisher) oferite din partea partenerilor/sponsorilor.

Câstigătorii, pe categorii de premii, vor prezenta organizatorilor, după festivitatea de premiere, datele necesare pentru transmiterea prin transfer bancar a premiilor în bani.

Premiile oferite câstigatorilor vor consta în:

*Câștigătorii probelor de Open 37 km și Open 16 km (M/F): premii în bani, vouchere oferite de către Agenția de Turism Paralela 45 în valoare de câte 50 de euro, vouchere înscriere gratuită la evenimentul Porolissum ediția 2025, vouchere înscriere gratuită la evenimentul CugiRace ediția 2025, produse tradiționale locale;

*Câștigătorii probelor pe categorie de vârsta 16-29; 30-39;40-49;50-59; 60+ (M/F): premii în bani, produse tradiționale locale.

O sesiune de recunoaștere oficială a traseelor de concurs s-a desfășurat sâmbătă, 15 martie 2025.

Sold out de mai bine de o lună

Organizatorii „SĂ RUN I Trail Race” au anunțat încă din 15 februarie 2025 că evenimentul sportiv în premieră de la Zlatna este sold out. „Dacă am fi spus că ne așteptam la asta, am fi părut prea tineri. Dacă am spune că nu ne așteptam la asta, ar părea că nu suntem îndrăzneți. Dar așa… suntem puternici. Mulțumim pentru încredere!”, suna anunțul din acel moment al organizatorilor.

Activități distractive în zona de start

Pentru că alergarea montană înseamnă mișcare, bucurie, prietenie și respect, în apropierea zonei de start se vor desfășura activități distractive în care vor fi implicați participanții mai tineri și susținătorii lor cu chef de joacă. De întrețienea unui climat de voie bună se vor ocupa membrii Asociației ArtSport Zlatna.

Parteneriat pe axele Zlatna – Cugir și Zlatna – Moigrad-Porolissum

CugiRace este una din cursele partenere. Prin urmare o bună parte dintre organizatorii și voluntarii de la Cugir vor lua startul la prima ediție „Să RUN i Trail Race”, de la Zlatna. „Replica” urmează să vină din partea zlătnenilor în Poiana cu Goruni de la Vinerea pe 6 septembrie 2025. Un parteneriat similar a fost parafat cu organizatorii Semimaratonului Porolissum, de la Moigrad-Porolissum, județul Sălaj.

„Proba specială”: testarea coeziunii comunității locale

Evenimentul de sâmbătă, 29 martie 2025 de la Zlatna nu are, însă, doar valențe sportive. Țelul e mult mai cuprinzător. Organizatorii „Să RUN i Trail Race” s-au ambiționat să treacă o „probă specială”, autoimpusă, testarea coeziunii comunității locale.

„Ne-ar plăcea să implicăm cât mai mult comunitatea, localknicii să fie prezenți pe traseu, să-i aplaude și să-i incurajeze pe concurenți. Avem, să nu uităm, 300 de înscriși. E, până la urmă, cel mai mare eveniment sportiv organizat de zlătneni în ultimii 50 de ani”, a declarat pentru ziarulunirea.ro președintele Asociației de Turism și Ecologie „Trascău Corp” Zlatna, Adrian Puiuleț.

Acesta a precizat că manifestarea sportivă de amploare va implica și comunitatea din comuna Bucium, pe porțiunea de traseu care o traversează.

