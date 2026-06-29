29 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de CANICULĂ, „dublat” de CODURI GALBENE de FURTUNI, în Alba și alte județe
COD ROȘU de CANICULĂ, „dublat” de CODURI GALBENE de FURTUNI, în Alba și alte județe
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, luni, 29 iunie 2026, alertele meteo pentru intervalul 29 iunie – 1 iulie 2026.
În Alba și alte județe, Codul Roșu de caniculă va fi „dublat” temporar de Coduri Galben de furtuni.
COD ROȘU
Interval de valabilitate: 29 iunie, ora 10 – 1 iulie, ora 10
Fenomene vizate: temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat
Zone afectate: Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei
În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.
Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 30 iunie, ora 12 – 30 iunie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, averse însemnate cantitativ
Zone afectate: conform textului și hărții
Marți (30 iunie) la început în zonele montane și submontane, apoi și în Crișana, Maramureș și Transilvania vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.
Notă: fenomene specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 1 iulie, ora 12– 1 iulie, ora 21
Fenomene vizate: val de căldură intens și persistent, local caniculă, disconfort termic accentuat
Zone afectate: nordul Crișanei, Maramureș,Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei
În nordul Crișanei, Maramureș,Transilvania, Moldova și nord-estul Munteniei valul de căldură intens va persista, local va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 32…33 de grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și în jurul a 37 de grade în nordul Crișanei și în Maramureș.
Notă: în după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales în zonele de deal și de munte.
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 1 iulie, ora 12 – 1 iulie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ
Zone afectate: sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei și local zona de munte
Miercuri (1 iulie) în sudul Banatului, Oltenia, în cea mai mare parte a Munteniei și local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală în general de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 30…40 l/mp.
foto – cu rol ilustratibv
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