29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul țării, până sâmbătă. Strat de zăpadă de 5-8 cm la munte

Meteorologii ANM au emis marți dimineața o informare meteo de vreme rea valabilă în toată țara în intervalul 29 aprilie, ora 09:00 – 02 mai, ora 10:00. Vor fi ploi însemnate cantitativ, ninsori, brumă și vânt puternic. La munte, stratul de zăpadă va fi de 5-8 cm.

Începând de miercuri (29 aprilie) valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă.

În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp.

La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5…8 cm).

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h.

Facturi la energie 2026 | Cinci propuneri pentru reducerea costurilor cu energia electrică. Asociație: „România are nevoie de măsuri rapide, echitabile și eficiente”

Cinci propuneri pentru reducerea costurilor cu energia electrică. Asociație: „România are nevoie de măsuri rapide, echitabile și eficiente" Cotă redusă de TVA de 5% pentru sistemele fotovoltaice, eliminarea contribuției pentru cogenerare din facturile consumatorilor și compensarea financiară lunară a energiei livrate de prosumatori se numără printre măsurile propuse de Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie […]

VIDEO | Mobilizare record pe șantierul secțiunii Cornetu-Tigveni a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești: Lucrează peste 1000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje

Mobilizare record pe șantierul secțiunii Cornetu-Tigveni a autostrăzii A1 Sibiu-Pitești: Lucrează peste 1000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje Lucrările la secțiunea Cornetu – Tigveni a Autostrăzii Sibiu-Pitești A1 avansează: peste 1000 de muncitori și mai mult de 200 de utilaje lucrează pe aproximativ 25% din cei 37,4 km ai șantierului, a […]

Când intră alocațiile pentru copii în luna mai 2026: Data la care sunt virați banii

Când intră alocațiile pentru copii în luna mai 2026: Data la care sunt virați banii Într-o perioadă în care cheltuielile cu copiii au crescut din ce în ce mai mult, orice ban venit la bugetul familiei este binevenit, chiar dacă valoarea alocaţiilor pentru copii este una mai degrabă modestă.

