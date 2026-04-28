29 aprilie-2 mai 2026 | Atenționare meteo de la ANM: Ploi însemnate, ninsori şi vânt puternic în Alba și restul țării, până sâmbătă. Strat de zăpadă de 5-8 cm la munte
Meteorologii ANM au emis marți dimineața o informare meteo de vreme rea valabilă în toată țara în intervalul 29 aprilie, ora 09:00 – 02 mai, ora 10:00. Vor fi ploi însemnate cantitativ, ninsori, brumă și vânt puternic. La munte, stratul de zăpadă va fi de 5-8 cm.
Începând de miercuri (29 aprilie) valorile termice vor fi în scădere în toată țara, iar joi și vineri vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă (abateri de 8…12 grade față de mediile multianuale). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a țării și izolat în rest se va produce brumă.
În intervalul menționat, vor fi perioade în care va ploua mai ales în sudul și estul țării și prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp.
La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice ale Moldovei și în estul și sud-estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă (5…8 cm).
Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40…45 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…70 km/h.
