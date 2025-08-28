Rămâi conectat

Curier Județean

29-30 august 2025 | Zilele Orașului Teiuș: Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii. PROGRAMUL

Lucian Daramus

Publicat

acum 39 de minute

în

De

29-30 august 2025 | Zilele Orașului Teiuș: Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii

Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii se numără între atracțiile ediției 2025 a Zilelor Orașului Teiuș.

Apulum Agraria 2025

Ziua de vineri, 29 august 2025, va fi dedicată muzicii folk, fiind programată inclusiv lansarea unei cărți pe o temă de profil.

Sâmbătă, 30 august 2025, vor fi premiați elevii cu performanțe deosebite și câștigătorii unor competiții sportive. seara va fi dedicată, în Parcul Feroviar, unui spectacol care va include momente de dans și muzicale.

PROGRAM – VINERI – 29.08.2025

ORA 19:00 – 20:00 LANSARE DE CARTE VASILE BOTEZATU ‚’’REFRENUL ALBASTRELOR MELANCOLII’’
ORA 20:00 – 20:45 NELUTU MORAR & GEORGE HANDU, DANIEL OPRITA & PUIUTU BRETOIU, FELICIA POP
ORA 20:40 – 21:20 ALEXANDRA PAUNESCU-SERBAN, DANIEL SERBAN, ANA MARIA PAUNESCU, CRISTIAN BUICA
ORA 21:20 – 22:00 RED RAVINE ACUSTIC

PROGRAM – SAMBATA, 30.08.2025

ORA 17:00 – DESCHIDEREA PROGRAMULUI – PREMIERE COMPETITII SPORTIVE SI ELEVI CU MERITE DEOSEBITE
ORA 18:00 –CLUBUL SPORTIV TOP DANCE 2007
ORA 18:20 – ANSAMBLUL FOLCLORIC „ DOR TEIUSAN” din Teius
ORA 19:20 – ANSAMBLUL FOLCLORIC” JUNII TARNAVEI „ din Tarnaveni
ORA 20:30 – AUREL TAMAS
ORA 21:45 – JEAN DE LA CRAIOVA
ORA 22:45 – LIDIA BUBLE
ORA 23:45 – FOC DE ARTIFICII

