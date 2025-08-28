29-30 august 2025 | Zilele Orașului Teiuș: Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii. PROGRAMUL

29-30 august 2025 | Zilele Orașului Teiuș: Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii

Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii se numără între atracțiile ediției 2025 a Zilelor Orașului Teiuș.

Ziua de vineri, 29 august 2025, va fi dedicată muzicii folk, fiind programată inclusiv lansarea unei cărți pe o temă de profil.

Sâmbătă, 30 august 2025, vor fi premiați elevii cu performanțe deosebite și câștigătorii unor competiții sportive. seara va fi dedicată, în Parcul Feroviar, unui spectacol care va include momente de dans și muzicale.

PROGRAM – VINERI – 29.08.2025

ORA 19:00 – 20:00 LANSARE DE CARTE VASILE BOTEZATU ‚’’REFRENUL ALBASTRELOR MELANCOLII’’

ORA 20:00 – 20:45 NELUTU MORAR & GEORGE HANDU, DANIEL OPRITA & PUIUTU BRETOIU, FELICIA POP

ORA 20:40 – 21:20 ALEXANDRA PAUNESCU-SERBAN, DANIEL SERBAN, ANA MARIA PAUNESCU, CRISTIAN BUICA

ORA 21:20 – 22:00 RED RAVINE ACUSTIC

PROGRAM – SAMBATA, 30.08.2025

ORA 17:00 – DESCHIDEREA PROGRAMULUI – PREMIERE COMPETITII SPORTIVE SI ELEVI CU MERITE DEOSEBITE

ORA 18:00 –CLUBUL SPORTIV TOP DANCE 2007

ORA 18:20 – ANSAMBLUL FOLCLORIC „ DOR TEIUSAN” din Teius

ORA 19:20 – ANSAMBLUL FOLCLORIC” JUNII TARNAVEI „ din Tarnaveni

ORA 20:30 – AUREL TAMAS

ORA 21:45 – JEAN DE LA CRAIOVA

ORA 22:45 – LIDIA BUBLE

ORA 23:45 – FOC DE ARTIFICII

