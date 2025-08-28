29-30 august 2025 | Zilele Orașului Teiuș: Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii. PROGRAMUL
29-30 august 2025 | Zilele Orașului Teiuș: Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii
Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii se numără între atracțiile ediției 2025 a Zilelor Orașului Teiuș.
Ziua de vineri, 29 august 2025, va fi dedicată muzicii folk, fiind programată inclusiv lansarea unei cărți pe o temă de profil.
Sâmbătă, 30 august 2025, vor fi premiați elevii cu performanțe deosebite și câștigătorii unor competiții sportive. seara va fi dedicată, în Parcul Feroviar, unui spectacol care va include momente de dans și muzicale.
PROGRAM – VINERI – 29.08.2025
ORA 19:00 – 20:00 LANSARE DE CARTE VASILE BOTEZATU ‚’’REFRENUL ALBASTRELOR MELANCOLII’’
ORA 20:00 – 20:45 NELUTU MORAR & GEORGE HANDU, DANIEL OPRITA & PUIUTU BRETOIU, FELICIA POP
ORA 20:40 – 21:20 ALEXANDRA PAUNESCU-SERBAN, DANIEL SERBAN, ANA MARIA PAUNESCU, CRISTIAN BUICA
ORA 21:20 – 22:00 RED RAVINE ACUSTIC
PROGRAM – SAMBATA, 30.08.2025
ORA 17:00 – DESCHIDEREA PROGRAMULUI – PREMIERE COMPETITII SPORTIVE SI ELEVI CU MERITE DEOSEBITE
ORA 18:00 –CLUBUL SPORTIV TOP DANCE 2007
ORA 18:20 – ANSAMBLUL FOLCLORIC „ DOR TEIUSAN” din Teius
ORA 19:20 – ANSAMBLUL FOLCLORIC” JUNII TARNAVEI „ din Tarnaveni
ORA 20:30 – AUREL TAMAS
ORA 21:45 – JEAN DE LA CRAIOVA
ORA 22:45 – LIDIA BUBLE
ORA 23:45 – FOC DE ARTIFICII
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din Mureș a fost reținut în Alba pentru conducere sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii din Teiuș au oprit, pentru control, pe strada Octavian Goga din oraș, un autoturism condus […]
Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis: A fost prins după o urmărire ca-n filme
Tânăr de 17 ani, din Șugag, REȚINUT pentru conducere fără permis Un tânăr de 17 ani din Șugag a fost reținut pentru conducere fără permis după o urmărire ca-n filme. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 august 2025, polițiștii Secției de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de […]
FOTO | ACCIDENT RUTIER la intrarea în Alba Iulia, dinspre Sebeș: 3 mașini implicate
ACCIDENT RUTIER la intrarea în Alba Iulia, dinspre Sebeș: 3 mașini implicate Un accident rutier s-a produs, joi, 28 august 2025, în jurul orei 12.00, în Alba Iulia. Evenimentul rutier a avut loc la intrarea în Alba Iulia, dinspre Sebeș, în cartierul Partoș. În accident au fost implicate 3 mașini. Revenim cu amănunte. Secțiune Știri […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Crește plafonul de la care firmele mici vor plăti TVA: Ce a decis Guvernul
Crește plafonul de la care firmele mici vor plăti TVA Plafonul național de scutire de TVA pentru întreprinderile mici va...
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească: Are de achitat aproape un milion de euro
Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească: Cât are de achitat fostul președinte ANAF i-a trimis fostului președinte Klaus Iohannis...
Știrea Zilei
VIDEO | Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis
Tânăr de 21 ani, din Zlatna, REȚINUT pentru furtul unei mașini și conducere fără permis Un tânăr din Zlatna a...
Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zonă
Urs semnalat în Municipiul Aiud pe strada Herja, în zona unității militare: A fost emis mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din...
Curier Județean
29-30 august 2025 | Zilele Orașului Teiuș: Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk și artificii. PROGRAMUL
29-30 august 2025 | Zilele Orașului Teiuș: Concerte cu Lidia Buble, Aurel Tămaș și Jean de la Craiova, muzică folk...
Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului: Ce alcoolemie avea
Bărbat de 49 de ani, din județul Mureș, REȚINUT la Teiuș pentru conducere sub influența alcoolului Un bărbat din Mureș...
Politică Administrație
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite și cum poți obține funcția
Post de manager de proiect, plătit pentru 2 ore, scos la concurs de Primăria Alba Iulia: Ce condiții trebuie îndeplinite...
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE CORIDOR DE MOBILITATE URBANĂ INTEGRATĂ ȘI SUSTENABILĂ ÎN MUNICIPIUL AIUD”
Primăria Aiud anunță luarea deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, pentru proiectul “REALIZARE...
Opinii Comentarii
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial
27 august 1916: România a declarat război Austro-Ungariei, intrând în Primul Război Mondial Pe 27 august 1916 (14/27 august) România...
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător
26 august: Ziua Internaţională a Câinelui, cel mai bun prieten necuvântător Ziua de 26 august a fost instituită ca Ziua...