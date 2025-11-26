28 noiembrie 2025 | Credință și Unire – Concert comemorativ la Catedrala Romano-Catolică: Corul de copii THEOTOKOS din Alba Iulia, sub bagheta dirijorului Pr. Nicolae-Călin Bulac

Credință și Unire – Concert comemorativ la Catedrala Romano-Catolică: Corul de copii THEOTOKOS din Alba Iulia, sub bagheta dirijorului Pr. Nicolae-Călin Bulac

Vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 18:30, impunătoarea Catedrală Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia va deveni locul în care muzica sacră și spiritul Unirii se întâlnesc într-un eveniment de profundă încărcătură emoțională: concertul „Credință și Unire”, organizat în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României.

Pe scena sacră a catedralei vor urca Corul de copii THEOTOKOS din Alba Iulia, sub bagheta dirijorului Pr. Nicolae-Călin Bulac, alături de artiști remarcabili: Roxana Reche, Alexandru Pal la nai, Nicolae-Andrei Bulac la vioară și Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba. Repertoriul propus îmbină muzica religioasă cu accente tradiționale și patriotice, într-o sinteză artistică ce evocă valorile credinței, jertfei și unității naționale.

Evenimentul se dorește a fi mai mult decât un concert: o rugăciune prin muzică, un omagiu adus istoriei și un moment de solemnități spirituale în inima Cetății Marii Uniri. Publicul este invitat să participe la o seară de reculegere, emoție și comuniune, în care vocile copiilor se vor înălța spre bolțile gotice ale catedralei, purtând mesajul continuității, speranței și identității românești.

