28 noiembrie 2025 | Vernisajul expoziției P.R.I.N.C.E., la Palatul Principilor din Alba Iulia: Vor fi expuse replici fidele ale veșmintelor princiare purtate de figuri emblematice ale istoriei Transilvaniei
28 noiembrie 2025 | Vernisajul expoziției P.R.I.N.C.E., la Palatul Principilor din Alba Iulia: Vor fi expuse replici fidele ale veșmintelor princiare purtate de figuri emblematice ale istoriei Transilvaniei
Centrul Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia invită publicul vineri, 28 noiembrie 2025, începând cu ora 13:30, la vernisajul expoziției P.R.I.N.C.E., un eveniment care îmbină istoria vestimentară cu tehnologia modernă.
Vizitatorii vor avea ocazia de a admira, în premieră, patru replici fidele ale veșmintelor princiare purtate de figuri emblematice ale istoriei Transilvaniei. Expoziția aduce în prim-plan două ținute din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, aparținând Isabellei Jagiello și lui Mihai Viteazul, precum și două ansambluri vestimentare din primul sfert al secolului al XVII-lea, ale perechii princiare Gabriel Bethlen și Ecaterina de Brandenburg.
Experiența vizuală este completată de o colecție de replici ale podoabelor și bijuteriilor specifice epocii, reconstituite cu rigoare istorică.
Mai mult, expoziția propune o dimensiune educativă inedită prin intermediul tehnologiei: ecrane interactive amplasate în proximitatea exponatelor vor permite personajelor istorice să „prindă viață”. Acestea se vor prezenta oaspeților în limba lor maternă și le vor oferi detalii despre propriile experiențe.
Publicul va putea analiza în detaliu, atât fizic cât și digital, elementele de vestimentație, având acces totodată la informații ample despre contextul modei acelor vremuri.
P.R.I.N.C.E., proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), își propune să acopere o zonă mai puțin explorată în programa școlară clasică, oferind o perspectivă proaspătă pasionaților de modă, istorie și artă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un compact disc cu piese compuse de Josef Filtsch (1813-1894)
Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un compact disc cu piese compuse de Josef Filtsch (1813-1894) Luni, 3 noiembrie 2025, pe scena Centrului Cultural „Lucian Blaga” din Sebeş, a avut loc un spectacol inedit, oferit de pianista japoneză Chiyo Hagiwara, pentru a-l omagia pe compozitorul Josef Filtsch. Muzică fratelui mai […]
7 noiembrie 2025 | Spectacolul ”După melci”, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, la finalul atelierului Arta actorului
7 noiembrie 2025 | Spectacolul ”După melci”, la Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, la finalul atelierului Arta actorului Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia prezintă vineri, 7 noiembrie 2025, spectacolul „După melci”, la finalul atelierului de Arta actorului. Teatrul de Păpuși „Prichindel” anunță prezentarea de final a Atelierului de Arta actorului, coordonat de […]
2 noiembrie: 240 de ani de la cea mai mare răscoală țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan
2 noiembrie: 240 de ani de la cea mai mare răscoală țărănească din Transilvania, condusă de Horea, Cloșca și Crișan Răscoala din 1784, numită și „Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan”, a fost o importantă acțiune de revoltă a țărănimii iobage din Transilvania împotriva constrângerilor feudale la care era supusă. La ea au participat iobagi […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Val de nereguli descoperite de ANPC înaintea sărbătorilor: Jucării fără etichete și bucătării în stare precară. Ce a scos la iveală controalele din ultimele zile
Val de nereguli descoperite de ANPC înaintea sărbătorilor: Jucării fără etichete și bucătării în stare precară. Ce a scos la...
Astăzi se implinește un an de la turul istoric care a zguduit scena politică: Victoria-surpriză a lui Călin Georgescu
Astăzi se implinește un an de la turul istoric care a zguduit scena politică: Victoria-surpriză a lui Călin Georgescu Pe...
Știrea Zilei
VIDEO | Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a se apropia de nepoata sa
Bărbat din Blaj, REȚINUT după ce a încălcat ordinul de protecție. A distrus sistemul de închidere al ușii pentru a...
FOTO | Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte
Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe...
Curier Județean
ISU Alba a aplicat 12 sancțiuni, în valoare de 11.000 de lei. Pompierii au gestionat aproape 70 de misiuni de urgență în weekend
ISU Alba a aplicat 12 sancțiuni, în valoare de 11.000 de lei. Pompierii au gestionat aproape 70 de misiuni de...
SCANDAL într-o locuință din Alba Iulia: Bărbat de 39 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat soția și a distrus ușa casei. S-a ales și cu ordin de protecție
SCANDAL într-o locuință din Alba Iulia: Bărbat de 39 de ani, REȚINUT de polițiști după ce și-a amenințat soția și...
Politică Administrație
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi
27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari
„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...
Opinii Comentarii
24 noiembrie: Moartea marelui om politic român Ion I.C. Brătianu. A jucat un rol de primă importanță în Marea Unire din 1918
„Nu mă tem de pietrele ce mi se aruncă în timpul vieții, mă îngrijesc numai de piatra ce mi se...
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin acest act
23 noiembrie 1940: România a semnat aderarea la Pactul Tripartit, alături de Germania, Italia și Japonia. Ce se urmărea prin...