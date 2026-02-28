28 februarie – 1 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
28 februarie – 1 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 28 februarie – 1 martie 2026.
Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să respecte limitele de viteză legale, doar dacă este absolut necesar, iar în caz contrar, sunt rugați să se conformeze restricțiilor de trafic stabilite de autorități.
Amplasarea radarelor în perioada 28 februarie – 1 martie 2026
Drumul Naţional 1- Alba Iulia – Sântimbru –– Oiejdea – Galda de Jos – Teiuş – Aiud – Inoc – limită cu judeţul Cluj
Drumul Naţional 1- Sebeş – Cut – Cunţa – limită judeţul Sibiu
Drumul Naţional 7 – Săliştea –– Șibot – limită cu judeţul Hunedoara
Drumul Naţional 67C – Sebeş –Petreşti – Săsciori
Drumul Naţional 74 – Ighiu – Zlatna – Feneş – Abrud –– Bucium Cerbu
Drumul Naţional 75 – Câmpeni – Gârda – Arieşeni
Drumul Naţional 75 – Baia de Arieş – Lupşa
Alba Iulia – Bulevardul Încoronării – Bulevardul Ferdinand I – strada Clujului, strada Regiment V Vânători, Strada Calea Moţilor
Municipiul Sebeş – strada Lucian Blaga, strada Traian
Cugir – strada Victoriei
Ocna Mureş – Războieni – Noşlac
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
INCENDIU pe Autostrada A1, în zona Săliște: trafic oprit pe prima bandă și banda de urgență
INCENDIU pe Autostrada A1, în zona Săliște: trafic oprit pe prima bandă și banda de urgență Circulația rutieră este restricționată pe autostrada A1 Sibiu–Deva, în zona localității Săliște, după ce un autoturism a luat foc în urma unei defecțiuni tehnice, în dimineața de 28 februarie. Astfel, traficul este oprit pe banda de urgență și pe […]
ACCIDENT în Valea Lungă: O mașină a lovit un cap de pod
ACCIDENT în Valea Lungă: O mașină a lovit un cap de pod Un accident rutier s-a produs în seara zilei de vineri, 27 februarie 2026, la Valea Lungă. O mașină a lovit un cap de pod. „Stația de pompieri Blaj intervine pentru descarcerare și asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier în localitatea Valea Lungă. […]
FOTO | Profesoara Eva Forika, doamna muzicii ocnamureșene, în zi aniversară: Peste 50 de ani de prezență în viața școlii, a culturii și a educației
Profesoara Eva Forika, doamna muzicii ocnamureșene, în zi aniversară: Peste 50 de ani de prezență în viața școlii, a culturii și a educației Cu simț artistic, cu dragoste față de muzică și în special pentru munca de dirijor, doamna profesoară Eva Forika este exemplul ideal de urmat pentru dedicarea în profesie. Cu peste 50 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sprijin pentru agricultori 2026 | Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț
Pomicultorii pot primi până la 2.000 de euro pe hectar pentru livezile afectate de îngheț Fermierii care dețin suprafețe pomicole...
MÂINE | CNAIR avertizează că rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate. Intervalul orar afectat
MÂINE | CNAIR avertizează că rovinieta și peajul ar putea fi emise cu dificultate. Intervalul orar afectat Compania Națională de...
Știrea Zilei
FOTO | Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni
Eroii martiri Horea, Cloșca și Crișan, comemorați în orașe din Munții Apuseni La împlinirea a 241 de ani de la...
FOTO | Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare a Centrului de Cultură Rurală
Într-o comună din Alba se va construi un complex cultural și de servicii diverse: Cât vor costa lucrările de edificare...
Curier Județean
INCENDIU pe Autostrada A1, în zona Săliște: trafic oprit pe prima bandă și banda de urgență
INCENDIU pe Autostrada A1, în zona Săliște: trafic oprit pe prima bandă și banda de urgență Circulația rutieră este restricționată...
28 februarie – 1 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
28 februarie – 1 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic
Investiție de aproximativ 5 milioane de euro în stadionul ,,Cetate” din Alba Iulia: Clădirile administrative vor fi reabilitate energetic Primăria...
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări
Modernizarea corpului B al Palatului Principilor din Alba Iulia poate începe: A fost semnat contractul de lucrări Un nou pas...
Opinii Comentarii
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie: Crișan s-a spânzurat iar Horea și Cloșca au fost uciși prin lovituri sângeroase
Înfrângerea răscoalei și execuția din 28 februarie 1785 – răstignirea lui Horea și Cloșca pe roată Crișan s-a spânzurat în...
28 februarie: Ziua Protecţiei Civile din România. Cum a luat naștere Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
28 februarie: Ziua Protecţiei Civile din România. Cum a luat naștere Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Ziua Protecţiei Civile...