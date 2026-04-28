Curier Județean

28 aprilie 2026 | Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit. Cât costă benzina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Șoferii care au alimentat astăzi, 28 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia, însă prețurile motorinei s-au scumpit considerabil după ce prețul a fost mai scăzut în ultimele săptămâni. 

Prețuri motorină și benzină Alba Iulia:

OMV

  • 9.37 Motorină
  • 8.83 Benzină

Petrom

  • 9.28 Motorină
  • 8.72 Benzină

Lukoil

  • 9.22 Motorină
  • 8.70 Benzină

Mol

  • 9.37 Motorină
  • 8.82 Benzină

Rompetrol

  • 9.37 Motorină
  • 8.83 Benzină

Prețul final plătit de șoferi la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de statul român.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

