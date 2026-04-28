28 aprilie 2026 | Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit. Cât costă benzina

Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit. Cât costă benzina
Șoferii care au alimentat astăzi, 28 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia, însă prețurile motorinei s-au scumpit considerabil după ce prețul a fost mai scăzut în ultimele săptămâni.
Prețuri motorină și benzină Alba Iulia:
OMV
- 9.37 Motorină
- 8.83 Benzină
Petrom
- 9.28 Motorină
- 8.72 Benzină
Lukoil
- 9.22 Motorină
- 8.70 Benzină
Mol
- 9.37 Motorină
- 8.82 Benzină
Rompetrol
- 9.37 Motorină
- 8.83 Benzină
Prețul final plătit de șoferi la pompă este influențat de costul petrolului, cheltuielile de rafinare și distribuție, precum și de nivelul accizelor aplicate de statul român.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
