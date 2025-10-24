27 octombrie – 6 noiembrie 2025 | Schimb internațional de tineri: „Tinerii creează comunități puternice”
27 octombrie – 6 noiembrie 2025 | Schimb internațional de tineri: „Tinerii creează comunități puternice”
Asociația Valori Educaționale Nonformale organizează, în perioada 27 octombrie – 6 noiembrie 2025 un schimb internațional de tineri cu tema „Tinerii creează comunități puternice”.
Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ KA152 – Schimburi de Tineri, care sprijină inițiativele educaționale internaționale dedicate tineretului și dezvoltării competențelor interculturale.
Proiectul reunește 25 de tineri participanți din Spania, Grecia, Letonia, Polonia și România, care, timp de 9 zile de activități, vor lua parte la experiențe educaționale non-formale menite să dezvolte competențe de voluntariat, leadership și gândire critică, dar și spiritul de implicare civică și solidaritate europeană.
Prin ateliere interactive, jocuri educative și activități de reflecție, tinerii vor învăța cum pot contribui la construirea unor comunități mai unite și mai active.
Un moment important al programului îl reprezintă vizita la Primăria Municipiului Alba Iulia, unde participanții vor avea ocazia să discute despre rolul voluntariatului și despre modul în care autoritățile locale susțin inițiativele tinerilor.
„Ne dorim ca acest schimb să inspire tinerii să devină factori de schimbare în propriile comunități, să înțeleagă importanța colaborării și a solidarității între generații și culturi”, au transmis reprezentanții Asociației Valori Educaționale Nonformale.
Proiectul este realizat în parteneriat cu Palatul Copiilor Alba Iulia, instituție care sprijină activ promovarea educației non-formale și implicarea tinerilor în viața comunității.
Pe parcursul celor nouă zile, participanții vor lucra în echipe multiculturale, vor dezvolta inițiative comune și vor crea legături care depășesc granițele geografice, confirmând că tinerii pot fi motorul unor comunități puternice și solidare.
