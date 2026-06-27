27 iunie, ziua în care România l-a pierdut pe Nicolae Linca, originar din Alba, singurul campion olimpic la box al țării
Știri recente din categoria Sport
Similie și Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști
Similie și Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști Portarul Rareș Similie și mijlocașul Raul Bugnariu (LPS Sebeș), la Metalurgistul Cugir, în ediția 2026/2027! Pas spre Liga 3 pentru cei doi tineri fotbaliști Citește și: FOTO: Rezultat excelent pentru „leuți”! LPS Sebeș Under 11, locul 3 la puternicul turneu […]
Eugen Hălălae, simbolul campioanei Viitorul Sântimbru, retragere emoționantă! Căpitanul, timp de 17 ani, lovitura de începere la barajul Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș!
Eugen Hălălae, simbolul campioanei Viitorul Sântimbru, retragere emoționantă! Căpitanul, timp de 17 ani, lovitura de începere la barajul Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu Mureș! Eugen Hălălae, căpitan timp de 17 ani al campioanei Albei, se va retrage din activitatea competițională cu prilejul partidei de baraj în Liga 3, Viitorul Sântimbru – Academica Transilvania Târgu […]
CSM Unirea Alba Iulia are certificare pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027 | Se așteaptă decizia TAS, după 15 iulie
CSM Unirea Alba Iulia are certificare pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027 | Se așteaptă decizia TAS, după 15 iulie Gruparea din Cetatea Marii Uniri a primit de la FRF certificarea pentru participarea în Liga 2, ediția 2026/2027, chiar dacă nu a promovat pe teren în eșalonul superior. Este un lucru firesc, conform regulamentelor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Maia Sandu, reacție la proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova: „Este un document propus de un agent al Moscovei”
Maia Sandu, reacție la proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova: „Este un document propus de un agent...
PENSII 2026 | Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite
Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite Pentru mulți români, anii petrecuți la facultate ridică o întrebare importantă:...
Știrea Zilei
27 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de caniculă timp de 3 zile în Alba și alte județe: De când devine vremea insuportabilă
COD ROȘU de caniculă timp de 3 zile în Alba și alte județe: De când devine vremea insuportabilă Alba și...
VIDEO | Parada Rozelor între Aiud și Ciumbrud, debut spectaculos și înmiresmat al celui mai parfumat eveniment din România, Sărbătoarea Rozelor 2026
Parada Rozelor între Aiud și Ciumbrud, debut spectaculos și înmiresmat al celui mai parfumat eveniment din România, Sărbătoarea Rozelor 2026...
Curier Județean
2-7 iulie 2026 | Delegație din Alba Iulia, prezentă în Grecia la aniversarea unui sfert de secol de la înfrățirea cu orașul Aigialeia: COMPONENȚA
Delegație din Alba Iulia, prezentă în Grecia la aniversarea unui sfert de secol de la înfrățirea cu orașul Aigialeia: COMPONENȚA...
FOTO | Cum arată Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia după modernizare: Investiție de aproximativ 20 de milioane de lei
Cum arată Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia după modernizare: Investiție de aproximativ 20 de milioane de lei A avut...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...