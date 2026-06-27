27 iunie, ziua în care România l-a pierdut pe Nicolae Linca, originar din Alba, singurul campion olimpic la box al țării

Pe 27 iunie se comemorează dispariția Nicolae Linca, personalitate emblematică a sportului românesc și, până în prezent, singurul boxer român care a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice. Moartea sa, la 27 iunie 2008, a încheiat destinul unuia dintre cei mai mari luptători pe care i-a avut România, însă performanța sa continuă să reprezinte un reper al excelenței sportive.

Aurul de la Melbourne care a intrat în istorie

Născut la 1 ianuarie 1928, la Cergău Mare, județul Alba Nicolae Linca a devenit celebru la Jocurile Olimpice de Vară din 1956, unde a câștigat medalia de aur la categoria semimijlocie (67 kg).

Drumul spre titlul olimpic nu a fost unul ușor. Nicolae Linca a înfruntat adversari redutabili și a boxat accidentat în fazele finale ale competiției, demonstrând o rezistență și o voință care au devenit legendare în sportul românesc. Victoria sa a reprezentat primul și singurul titlu olimpic al boxului românesc.

Un campion format prin muncă și sacrificiu

Înaintea succesului olimpic, Nicolae Linca devenise unul dintre cei mai valoroși pugiliști ai Europei, cucerind medalii la competițiile continentale și numeroase titluri naționale.

Cariera sa a fost construită într-o perioadă în care pregătirea sportivilor presupunea eforturi uriașe, fără facilitățile de astăzi. Tocmai de aceea, performanțele sale sunt considerate de istorici drept unele dintre cele mai impresionante din istoria boxului românesc.

Viața după glorie

După retragerea din activitate, fostul campion olimpic nu s-a bucurat întotdeauna de recunoașterea și sprijinul pe care le-ar fi meritat. Ultimii ani ai vieții au fost marcați de probleme de sănătate și dificultăți materiale, situație care a stârnit numeroase reacții în lumea sportului românesc.

Dispariția sa, la 27 iunie 2008, la Feisa, județul Alba, a readus în atenția publicului nevoia de a păstra vie memoria marilor campioni care au scris istoria României prin performanțele lor.

Moștenirea lui Nicolae Linca

La aproape două decenii de la dispariția sa, Nicolae Linca rămâne un simbol al disciplinei, curajului și al spiritului de sacrificiu.

Numele său continuă să fie asociat cu cea mai mare performanță din boxul olimpic românesc, iar povestea sa inspiră generații de sportivi care visează să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

foto: arhivă