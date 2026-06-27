PENSII 2026 | Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite
Știri recente din categoria Actualitate
Un nou blocaj în negocierile pentru Guvern de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan acuză: „De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”
Un nou blocaj în negocierile pentru Guvern de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan acuză: „De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția” Liderii PSD, PNL, USR și UDMR au fost convocați vineri, 26 iunie 2026, la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, pentru consultări decisive privind formarea unui nou Guvern. Pe masa negocierilor se aflau […]
Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie 2026: Amenzi rutiere mai mari, odată cu creșterea salariului minim
Cât va fi punctul de amendă de la 1 iulie 2026: Amenzi rutiere mai mari, odată cu creșterea salariului minim Începând cu data de 1 iulie 2026, valoarea amenzilor rutiere va crește odată cu majorarea punctului-amendă la 216,25 lei, echivalentul a 5% din salariul minim brut pe țară. Noile valori vor afecta toate clasele de […]
Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului”
Ludovic Orban, reacție acidă la adresa președintelui Nicușor Dan: ,,Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului” Ludovic Orban, președintele Forța Dreptei, a publicat un mesaj critic la adresa președintelui României, Nicușor Dan, vineri, 26 iunie 2026. ,,Nu. Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului. Încă sper că nu ai ajuns prizonierul lor. Și, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
PENSII 2026 | Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite
Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite Pentru mulți români, anii petrecuți la facultate ridică o întrebare importantă:...
Un nou blocaj în negocierile pentru Guvern de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan acuză: „De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”
Un nou blocaj în negocierile pentru Guvern de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan acuză: „De marți până azi, PNL și-a...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu a mai revenit
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu...
Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare
Prețul gunoiului „dospește” în Alba: Consiliul Județean a aprobat noi majorări ale tarifelor. De când vor intra în vigoare Locuitorii...
Curier Județean
28 iunie 2026 | Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Alba și alte județe
Restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă de 7,5 t pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și...
27-28 iunie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...