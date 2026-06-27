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PENSII 2026 | Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite

Ioana Oprean

Publicat

acum 46 de minute

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Când contează facultatea de pensie: Condițiile care trebuie îndeplinite

Pentru mulți români, anii petrecuți la facultate ridică o întrebare importantă: se iau în calcul la pensie? Răspunsul este „da”, dar numai în anumite condiții.

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Studiile universitare pot fi considerate vechime pentru pensie

Potrivit legislației privind sistemul public de pensii din România, perioada studiilor universitare la zi poate fi recunoscută ca stagiu asimilat. Acest lucru înseamnă că anii de facultate pot fi luați în calcul la stabilirea dreptului la pensie, chiar dacă în acea perioadă persoana nu a contribuit efectiv la sistemul de asigurări sociale.

Condițiile care trebuie îndeplinite

Pentru ca anii de facultate să fie recunoscuți la pensie, trebuie îndeplinite mai multe condiții:

  • studiile să fi fost urmate într-o instituție de învățământ superior acreditată;
  • forma de învățământ să fi fost, de regulă, cu frecvență (la zi);
  • studiile să fi fost finalizate cu diplomă;
  • în perioada respectivă persoana să nu fi avut simultan calitatea de asigurat în sistemul public de pensii pentru aceeași perioadă.

În general, se ia în calcul o singură perioadă de studii universitare pentru fiecare nivel absolvit.

Ce influențează concret la pensie?

Anii de facultate recunoscuți ca stagiu asimilat:

  • pot contribui la îndeplinirea stagiului minim sau complet de cotizare necesar pentru pensionare;
  • sunt luați în considerare la stabilirea dreptului la anumite categorii de pensii.

Totuși, deoarece pentru acești ani nu au fost plătite contribuții, efectul asupra cuantumului final al pensiei poate fi diferit față de anii în care s-au achitat contribuții salariale.

Ce documente sunt necesare?

La momentul pensionării, casa teritorială de pensii poate solicita:

  • diploma de licență sau documentul care atestă absolvirea;
  • foi matricole sau adeverințe, dacă sunt necesare pentru clarificarea perioadelor de studii;
  • alte documente prevăzute de legislația în vigoare.

Situații speciale

Studiile de masterat și doctorat pot fi, în anumite condiții prevăzute de lege, recunoscute ca perioade asimilate. Regimul exact depinde de perioada în care au fost efectuate studiile și de dispozițiile legale aplicabile.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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