Bărbat din Iași, REȚINUT după și-a expus organele genitale și a exercitat acte sexuale explicite în fața mai multor femei, în Alba Iulia, pe malul râului Ampoi
Bărbat din Iași, REȚINUT după și-a expus organele genitale și a exercitat acte sexuale explicite în fața mai multor femei, în Alba Iulia, pe malul râului Ampoi
Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat, vineri, 26 iunie 2026, măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Horlești, județul Iași, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.
Vineri, 26 iunie 2026, în jurul orei 17.00, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba au fost sesizați cu privire la faptul că, pe malul râului Ampoi, zona Ampoi I, un bărbat și-ar fi expus organele genitale.
Jandarmii s-au deplasat la fața locului și au constatat că cele sesizate se confirmă, aceștia desfășurând activitățile operative specifice.
Astfel, din cercetări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 42 de ani, și-ar fi expus organele genitale și ar fi exercitat acte sexuale explicite, în timp ce se afla pe malul râului Ampoi, în prezența mai multor femei care se aflau la picnic împreună cu copiii lor.
Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia în vederea dispunerii măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.
sursa: IPJ Alba
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE
Știri recente din categoria Ştirea zilei
27 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de caniculă timp de 3 zile în Alba și alte județe: De când devine vremea insuportabilă
COD ROȘU de caniculă timp de 3 zile în Alba și alte județe: De când devine vremea insuportabilă Alba și alte județe din România vor fi timp de 3 zile sub incidența unor atenționări meteo Cod Roșu de caniculă. Prima astfel de atenționare va intra în vigoare duminică, 28 iunie 2026, la ora 10.00. Cele […]
VIDEO | Parada Rozelor între Aiud și Ciumbrud, debut spectaculos și înmiresmat al celui mai parfumat eveniment din România, Sărbătoarea Rozelor 2026
Parada Rozelor între Aiud și Ciumbrud, debut spectaculos și înmiresmat al celui mai parfumat eveniment din România, Sărbătoarea Rozelor 2026 Sărbătoarea Rozelor 2026 a debutat, sâmbătă, 27 iunie 2026, cu o spectaculoasă și înmiresmată Paradă a Rozelor între Aiud și Ciumbrud. La Parada Rozelor, pe traseul Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – Ciumbrud, participă Fanfara […]
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu a mai revenit
FOTO | ALERTĂ în Alba: Bărbat de 57 de ani, din Galați, dat DISPĂRUT: A plecat la plimbare și nu a mai revenit Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din localitatea Galați, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal
Șofer din Mureș cu permisul suspendat, identificat de oamenii legii la Lupșa. Polițiștii i-au deschis dosar penal Un bărbat în...
Maia Sandu, reacție la proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova: „Este un document propus de un agent al Moscovei”
Maia Sandu, reacție la proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova: „Este un document propus de un agent...
Știrea Zilei
Bărbat din Iași, REȚINUT după și-a expus organele genitale și a exercitat acte sexuale explicite în fața mai multor femei, în Alba Iulia, pe malul râului Ampoi
Bărbat din Iași, REȚINUT după și-a expus organele genitale și a exercitat acte sexuale explicite în fața mai multor femei,...
27 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de caniculă timp de 3 zile în Alba și alte județe: De când devine vremea insuportabilă
COD ROȘU de caniculă timp de 3 zile în Alba și alte județe: De când devine vremea insuportabilă Alba și...
Curier Județean
27 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Tânăr de 16 ani, din Cricău, fără permis, la volanul unui tractor, în toiul nopții, pe un drum comunal: Cum a fost posibil
Tânăr de 16 ani, din Cricău, fără permis, la volanul unui tractor, în toiul nopții, pe un drum comunal: Cum...
Politică Administrație
FOTO | Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta Raiului: ,,Putem ajunge, într-o perioadă de timp rezonabilă, și la asfaltare”
Un milion de lei alocați de Consiliul Județean Alba pentru lucrări de întreținere pe drumul dintre Barajul Oașa și Poarta...
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz, curent și utilități. Ce cost se va percepe pe kilogramul de cadavru
Aprobarea noilor tarife de incinerare a animalelor moarte, la vot în Consiliul Local Alba Iulia: Motivul, creșterea prețurilor la gaz,...
Opinii Comentarii
23-24 iunie 2026 | Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile”
Noaptea de Sânziene: Magia celei mai misterioase nopți din vara românească, noaptea în care „se deschid cerurile” În fiecare an,...
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească
Cum se face vișinata de casă: Rețete de preparare a vișinatei, băutură tradițională românească Vișinata este una dintre cele mai...