ACCIDENT la Cugir: Femeie din Săliștea, rănită în urma coliziunii dintre două autoturisme

Vineri, 26 iunie 2026, în jurul orei 17.30, Poliția Orașului Cugir a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Râul Mare din oraș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din orașul Cugir, în timp ce conducea un autoturism pe strada Râul Mare, ar fi efectuat o manevră de depășire și a intrat în coliziune cu un autoturism condus regulamentar, din sens opus, de către un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din orașul Cugir.

În urma evenimentului rutier, o femeie, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Săliștea, pasageră în autoturismul condus de tânărul de 24 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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