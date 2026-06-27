27 iunie – 1 iulie 2026 | COD ROȘU de caniculă timp de 3 zile în Alba și alte județe: De când devine vremea insuportabilă
COD ROȘU de caniculă timp de 3 zile în Alba și alte județe: De când devine vremea insuportabilă
Alba și alte județe din România vor fi timp de 3 zile sub incidența unor atenționări meteo Cod Roșu de caniculă.
Prima astfel de atenționare va intra în vigoare duminică, 28 iunie 2026, la ora 10.00.
Cele ulterioare vor fi valabile până miercuri, 1 iulie 2026, la ora 10.00.
De duminică până luni, n Crișana, Maramureș, Transilvania și în nordul Moldovei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, mai ridicate în Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei spre 39…40 de grade.
Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.
De luni până miercuri, În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat și Crișana.
Nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade.
În după-amiaza și seara zilei de marți, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere mai ales în zonele de deal și de munte.
De sâmbătă, 27 iunie 2026, de la ora 10.00, până duminică, 28 iunie 2026, la ora 10.00, Alba și alte județe sub incidența unei atenționări meteo Cod Portocaliu de val de căldură, caniculă, noapte tropicală și disconfort termic accentuat.
În Banat, Crișana, Maramureș și în Transilvania valul de căldură va continua să se intensifice, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime se vor încadra între 32…34 de grade în sudul și estul Transilvaniei și 38…39 de grade în Câmpia de Vest. Noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 22 de grade.
sursa: Administrația Națională de Meteorologie
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