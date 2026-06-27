Bărbat din Jidvei, la volan fără permis pe un bulevard din Alba Iulia

Un bărbat din Jidvei a fost depistat de oamenii legii la volan fără permis pe un bulevard din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 26 iunie 2026, în jurul orei 20.36, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe Bulevardul Republicii din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din localitatea Jidvei.

Din verificări a reieșit că acesta are anulat dreptul de a conduce.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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