Maia Sandu, reacție la proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova: „Este un document propus de un agent al Moscovei”

Maia Sandu afirmă că inițiativa legislativă privind unirea Republicii Moldova cu România, lansată de S.O.S. România, condus de Diana Șoșoacă, are ca scop „discreditarea ideii de unire”.

Ea afirmă că proiectul, adoptat tacit de Camera Deputaţilor de la Bucureşti, a fost propus de „un agent al Moscovei”, scrie NewsMaker.md.

„Este un document propus de un agent al Moscovei şi scopul acestei acţiuni este să discrediteze ideea unirii, nu altceva. E ca şi cum eu m-aş duce mâine în Parlament cu o iniţiativă legislativă în care aş scrie că vrem ca Franţa să devină parte a Republicii Moldova. Guvernul rog să pună în aplicare. Nu aşa se face unirea, noi cu toţii înţelegem foarte bine”, a declarat preşedintele Maia Sandu.

Întrebată dacă un referendum privind unirea cu România ar putea fi organizat în viitorul apropiat, ea a răspuns că nu consideră că Republica Moldova se află în prezent aproape de un asemenea scenariu.

Iniţiativa legislativă a Dianei Şoşoacă a fost depusă în Parlamentul de la Bucureşti pe 14 aprilie şi a fost avizată negativ de Guvern, precum şi de Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor. În lipsa unei dezbateri şi a unui vot în plen, proiectul a fost considerat adoptat tacit pe 24 iunie şi va fi transmis Senatului în forma iniţiatorilor.

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