ACCIDENT în Vințu de Jos: Femeie de 53 de ani, aflată pe bicicletă, lovită de o mașină

Vineri, 26 iunie 2026, în jurul orei 09.30, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Gării din localitatea Vințu de Jos, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 70 de ani, din localitatea Vințu de Jos, în timp ce conducea un autoturism pe strada Primăverii din localitate, nu ar fi respectat semnificația indicatorului ,,Stop”, iar când a pătruns pe strada Gării, a intrat în coliziune cu o bicicletă pe care se deplasa regulamentar o femeie, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Vințu de Jos.

Atât conducătorul auto, cât și femeia au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Femeia a suferit leziuni corporale, fiind transportată la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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