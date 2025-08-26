27 august-3 septembrie 2025 | Expoziție de artă chineză, la Sala Unirii din Alba Iulia: Sunt prezentate lucrările semnate de 4 artiști din Ningxia
27 august-3 septembrie 2025 | Expoziție de artă chineză, la Sala Unirii din Alba Iulia
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia vă invită la vernisajul expoziției de artă chineză Ritmul Orientului, care va avea loc miercuri, 27 august 2025, de la ora 17:00, în aripa de nord a Sălii Unirii.
Expoziția reunește lucrările a patru artiști din Ningxia, China – Wang Xinwu, Yang Sheng, Bian Jing și Shan Ruiqi – și aduce în fața publicului o incursiune vizuală în cultura și tradițiile orientale.
Curator: Anca Sas
Cuvânt de deschidere: Dr. Gabriel Rustoiu, director general al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia și Ioan Hădărig, director artistic al Fundației „Inter-Art” Aiud.
Expoziția poate fi vizitată în perioada 27 august-3 septembrie 2025.
Organizatori:
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Fundația „Inter-Art” Aiud
Consiliul Județean Alba
