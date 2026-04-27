27 aprilie 2026 | 11 ani de la primul titlu național cucerit de Volei Alba Blaj

Se împlinesc 11 ani de la primul titlu național câștigat de Volei Alba Blaj.

Pe 27 aprilie 2015, într-o atmosferă nemaîntâlnită până atunci în sala „Timotei Cipariu”, echipa pregătită de Darko Zakoč învingea CSM Târgoviște cu 3-1 și, cu scorul general de 3-0, devenea, în premieră, campioana României.

Citește și: VIDEO: Volei Alba Blaj a câștigat Cupa României, după o finală de poveste, pentru al doilea an consecutiv! |Confruntare-thriller cu Dinamo, campioana a salvat 3 mingi de meci

Volei Alba Blaj este una dintre cele mai de succes echipe din istoria voleiului feminin românesc, cu multiple titluri interne și prezențe constante în finale europene, chiar dacă încă nu a câștigat un trofeu continental major.

Echipa din „Mica Romă” are în palmares 8 titluri naționale, 6 cupe ale României și două Supercupe ale României.

Performanțelor interne și se adaugă prezența în cinci finale ale competițiilor europene de volei feminin.

FOTO | ACS Atomic Blaj, calificare istorică la turneul final Under 17 la volei feminin, la un deceniu de la înființare!

ACS Atomic Blaj a reușit o calificare istorică la turneul final Under 17 la volei feminin, la un deceniu de la înființare! În perioada 24–26 aprilie, Sala „Timotei Cipariu" din Blaj a fost gazda Turneului 2 – Seria B al Ligii a II-a Under 17 la volei feminin. Echipa de cadete a ACS Atomic Blaj […]

VIDEO | Nicolae Stanciu, ales jucătorul etapei în China, după un „golazzo” de 3 puncte

Nicolae Stanciu, ales jucătorul etapei în China, după un „golazzo" de 3 puncte Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu a fost ales jucătorul etapei a 7-a din campionatul Chinei, după un „golazzo" de 3 puncte. Nicolae Stanciu a fost decisiv, miercuri, 22 aprilie 2026 pentru echipa sa, Dalian Yingbo.

FOTO: LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19! Etapa viitoare, derby „de Alba”, LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul”

LPS Sebeș – a șasea victorie consecutivă la Under 19, 10-0 în deplasare! Etapa viitoare, derby „de Alba", LPS Sebeș – CSM Unirea Alba Iulia, pe „Pielarul" Etapa a 21-a a competițiilor juvenile Under 19 și Under 17 organizate de FRF a avut duble externe pentru conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, în […]

