27 aprilie 2026 | 11 ani de la primul titlu național cucerit de Volei Alba Blaj

Se împlinesc 11 ani de la primul titlu național câștigat de Volei Alba Blaj.

Pe 27 aprilie 2015, într-o atmosferă nemaîntâlnită până atunci în sala „Timotei Cipariu”, echipa pregătită de Darko Zakoč învingea CSM Târgoviște cu 3-1 și, cu scorul general de 3-0, devenea, în premieră, campioana României.

Volei Alba Blaj este una dintre cele mai de succes echipe din istoria voleiului feminin românesc, cu multiple titluri interne și prezențe constante în finale europene, chiar dacă încă nu a câștigat un trofeu continental major.

Echipa din „Mica Romă” are în palmares 8 titluri naționale, 6 cupe ale României și două Supercupe ale României.

Performanțelor interne și se adaugă prezența în cinci finale ale competițiilor europene de volei feminin.

