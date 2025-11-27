27-30 noiembrie 2025 | Informare meteo de vreme rea în România: Ploi, lapoviță și ninsore, intensificări ale vântului, răcire a vremii

Meteorologii ANM au emis joi dimineața o informare meteo de vreme rea, valabilă în perioada 27 noiembrie, ora 10.00 – 30 noiembrie, ora 20.00.

În intervalul menționat se vor semnala ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, răcire a vremii.

Temporar va ploua în aproape toată țara, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27/28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații predominant sub formă de lapoviță și ninsoare.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali, de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări din noaptea de joi spre vineri în regiunile sudice și sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h.

Vremea se va răci joi în sud-vest, centru și nord-est, apoi și în sud-est.

