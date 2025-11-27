Ciclonul Adel lovește România: Aduce precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată

Ciclonul Adel lovește România şi aduce cu el fenomene meteo extreme, în perioada 26 – 30 noiembrie 2025, a informat Administraţia Naţională de Meteorologie. Până la sfârşitul săptămânii temperaturile nu vor urca mai mult de 8-9 grade Celsius, vor fi precipitații abundente, dar și la lapoviță și ninsori.

Potrivit ANM, începând cu ziua de miercuri aria precipitațiilor va fi în extindere treptată, mai întâi în regiunile vestice, ce vor fi sub influența frontului rece asociat cu perturbația ciclonică ce va tranzita Ungaria și Polonia. În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi se va menține o legătură frontală, fronturi calde și rece, între ciclonul ADEL centrat în zona Mării Ionice și un ciclon aflat în stadiul de disipare, ocludere, deasupra Republicilor Baltice.

Ce aduce ciclonul Adel în România

Această joncțiune în distribuția maselor de aer de o parte și de alta a fronturilor atmosferice va determina o extindere tot mai mare a precipitațiilor în ziua de joi, 27 noiembrie în sudul, estul și centrul României, mai ales că în straturile mai înalte ale troposferei, circulația aerului va fi din sector sudic, încât va fi antrenat aer cald și umed dinspre Marea Mediterană. Acest aer umed și cald va fi antrenat într-o mișcare ascendentă de scară mare (sute de kilometri), peste aerul mai rece ce va pătrunde în apropierea suprafeței terestre (mai ales prin Moldova și prin regiunile vestice), astfel prin destindere adiabatică și răcire se va ajunge la condensarea vaporilor de apă și implicit la precipitații pe arii extinse.

În mecanismele de ascendență de scară mare, intervine și orografia, în cazul de față prezența Carpaților Meridionali, care vor impulsiona și mai mult ascendența pe verticală, astfel precipitațiile se vor intensifica pe versanții sudici, unde de joi dimineață până vineri dimineață sunt estimate cantități de apă de peste 30…40 l/mp. Vor fi ploi, dar prin nordul Moldovei și în zona montană înaltă și precipitații mixte.

Spre finalul săptămânii traiectoria probabilă a ciclonului ADEL va fi transbalcanică – peste Grecia, zona Bosfor – Dardanele, iar pe 30 noiembrie ar urma să ajungă în bazinul vestic al Mării Negre unde va intra în procesul de disipare (ocludere).

Vineri, 28 noiembrie, aria ciclonică în analiză (ciclonul ADEL) rămâne deasupra Greciei, iar frontul cald (ce produce ascendența aerului cald și umed) va influența și partea de sud a României, unde va continua să plouă moderat cantitativ (în general 10…30 l/mp).

Sâmbătă, 29 noiembrie, pe măsură ce aria ciclonică se va apropia de bazinul vestic al Mării Negre, pe o componentă estică de circulație va fi antrenat aer cald și bogat în umezeală și dinspre această zonă (Marea Neagră), peste regiunile sud-estice ale României. Astfel este de așteptat să avem condiții de ascendență a aerului umed și cald dinspre Marea Neagră peste aerul mai rece de la suprafață deja instalat în zona extracarpatică. Ar fi de menționat că în evoluția ciclonului spre stadiul de maturitate, se va produce un amestec la maselor de aer cald, cu cele de aer rece, iar în meteorologie, zona unde se produce acest amestec este asociată cu frontul oclus. Acest front oclus, în funcție de evoluția și poziția ariei ciclonice ar urma să aducă ploi însemnate și în partea de sud și sud-est a României, unde modelul numeric de prognoză ECMWF estimează cantități de apă de 30…40 l/mp.

Sub aspect termic se va intra într-un proces de răcire începând din vestul si nordul teritoriului. Miercuri și joi temperaturile mai pot atinge 19…20 de grade în sud-estul României, însă la final de săptămână (duminică) temperaturile maxime se vor situa in general intre 4 si 13 grade (tot ușor peste normele climatologice). Temperaturile minime se vor menține in general pozitive.

În rezumat, după vremea caldă din aceste zile, urmează zile ploioase de toamnă mai ales în sud, și tot aici și vântul se va intensifica temporar cu viteze în general de 40…45 km/h.

O ameliorare evidentă se va produce chiar pe 1 Decembrie, când evoluția probabilă indică o creștere a presiunii atmosferice, astfel precipitațiile vor înceta. În special în zonele de deal și de munte vor fi și perioade cu soare, iar în zonele joase de relief mai ales dimineața va fi ceață sau nebulozitate stratiformă. Temperaturile maxime prognozate pentru 1 Decembrie se vor situa în general între 7 și 13 grade.

Ce este ciclonul Adel

Potrivit ANM, ciclonul mediteranean, denumit de Serviciul Meteorologic Grec “ ADEL”, s-a format în data de 25 noiembrie 2025, în bazinul central al Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer polar oceanic extinsă peste vestul, centrul și sud-vestul Europei. Acesta a fost botezat de către Serviciul Meteorologic Grec datorită impactului meterologic major ce urmează să-l aibă asupra Greciei și în anumite zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei.

În Grecia a fost emis cod roșu de vreme severă (ploi torențiale, grindină și descărcări electrice), având în vedere și faptul că pe durata întregului episod ploios, 26-29 noiembrie, mai ales în nordul și în vestul Greciei, se vor acumula local peste 200 l/mp, însă ploile vor fi frecvente și în Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord, în timp ce în Serbia, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru vor fi și ninsori sau lapoviță, iar în Alpii Dinarici va ninge abundent.

