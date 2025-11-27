Ciclonul Adel lovește România: Aduce precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată
Ciclonul Adel lovește România: Aduce precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată
Ciclonul Adel lovește România şi aduce cu el fenomene meteo extreme, în perioada 26 – 30 noiembrie 2025, a informat Administraţia Naţională de Meteorologie. Până la sfârşitul săptămânii temperaturile nu vor urca mai mult de 8-9 grade Celsius, vor fi precipitații abundente, dar și la lapoviță și ninsori.
Potrivit ANM, începând cu ziua de miercuri aria precipitațiilor va fi în extindere treptată, mai întâi în regiunile vestice, ce vor fi sub influența frontului rece asociat cu perturbația ciclonică ce va tranzita Ungaria și Polonia. În noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi se va menține o legătură frontală, fronturi calde și rece, între ciclonul ADEL centrat în zona Mării Ionice și un ciclon aflat în stadiul de disipare, ocludere, deasupra Republicilor Baltice.
Ce aduce ciclonul Adel în România
Această joncțiune în distribuția maselor de aer de o parte și de alta a fronturilor atmosferice va determina o extindere tot mai mare a precipitațiilor în ziua de joi, 27 noiembrie în sudul, estul și centrul României, mai ales că în straturile mai înalte ale troposferei, circulația aerului va fi din sector sudic, încât va fi antrenat aer cald și umed dinspre Marea Mediterană. Acest aer umed și cald va fi antrenat într-o mișcare ascendentă de scară mare (sute de kilometri), peste aerul mai rece ce va pătrunde în apropierea suprafeței terestre (mai ales prin Moldova și prin regiunile vestice), astfel prin destindere adiabatică și răcire se va ajunge la condensarea vaporilor de apă și implicit la precipitații pe arii extinse.
În mecanismele de ascendență de scară mare, intervine și orografia, în cazul de față prezența Carpaților Meridionali, care vor impulsiona și mai mult ascendența pe verticală, astfel precipitațiile se vor intensifica pe versanții sudici, unde de joi dimineață până vineri dimineață sunt estimate cantități de apă de peste 30…40 l/mp. Vor fi ploi, dar prin nordul Moldovei și în zona montană înaltă și precipitații mixte.
Spre finalul săptămânii traiectoria probabilă a ciclonului ADEL va fi transbalcanică – peste Grecia, zona Bosfor – Dardanele, iar pe 30 noiembrie ar urma să ajungă în bazinul vestic al Mării Negre unde va intra în procesul de disipare (ocludere).
Vineri, 28 noiembrie, aria ciclonică în analiză (ciclonul ADEL) rămâne deasupra Greciei, iar frontul cald (ce produce ascendența aerului cald și umed) va influența și partea de sud a României, unde va continua să plouă moderat cantitativ (în general 10…30 l/mp).
Sâmbătă, 29 noiembrie, pe măsură ce aria ciclonică se va apropia de bazinul vestic al Mării Negre, pe o componentă estică de circulație va fi antrenat aer cald și bogat în umezeală și dinspre această zonă (Marea Neagră), peste regiunile sud-estice ale României. Astfel este de așteptat să avem condiții de ascendență a aerului umed și cald dinspre Marea Neagră peste aerul mai rece de la suprafață deja instalat în zona extracarpatică. Ar fi de menționat că în evoluția ciclonului spre stadiul de maturitate, se va produce un amestec la maselor de aer cald, cu cele de aer rece, iar în meteorologie, zona unde se produce acest amestec este asociată cu frontul oclus. Acest front oclus, în funcție de evoluția și poziția ariei ciclonice ar urma să aducă ploi însemnate și în partea de sud și sud-est a României, unde modelul numeric de prognoză ECMWF estimează cantități de apă de 30…40 l/mp.
Sub aspect termic se va intra într-un proces de răcire începând din vestul si nordul teritoriului. Miercuri și joi temperaturile mai pot atinge 19…20 de grade în sud-estul României, însă la final de săptămână (duminică) temperaturile maxime se vor situa in general intre 4 si 13 grade (tot ușor peste normele climatologice). Temperaturile minime se vor menține in general pozitive.
În rezumat, după vremea caldă din aceste zile, urmează zile ploioase de toamnă mai ales în sud, și tot aici și vântul se va intensifica temporar cu viteze în general de 40…45 km/h.
O ameliorare evidentă se va produce chiar pe 1 Decembrie, când evoluția probabilă indică o creștere a presiunii atmosferice, astfel precipitațiile vor înceta. În special în zonele de deal și de munte vor fi și perioade cu soare, iar în zonele joase de relief mai ales dimineața va fi ceață sau nebulozitate stratiformă. Temperaturile maxime prognozate pentru 1 Decembrie se vor situa în general între 7 și 13 grade.
Ce este ciclonul Adel
Potrivit ANM, ciclonul mediteranean, denumit de Serviciul Meteorologic Grec “ ADEL”, s-a format în data de 25 noiembrie 2025, în bazinul central al Mării Mediterane, ca urmare a interacțiunii dintre aerul cald și umed de origine mediteraneană și o masă de aer polar oceanic extinsă peste vestul, centrul și sud-vestul Europei. Acesta a fost botezat de către Serviciul Meteorologic Grec datorită impactului meterologic major ce urmează să-l aibă asupra Greciei și în anumite zone din Peninsula Balcanică și sudul Italiei.
În Grecia a fost emis cod roșu de vreme severă (ploi torențiale, grindină și descărcări electrice), având în vedere și faptul că pe durata întregului episod ploios, 26-29 noiembrie, mai ales în nordul și în vestul Greciei, se vor acumula local peste 200 l/mp, însă ploile vor fi frecvente și în Bulgaria, Albania și Macedonia de Nord, în timp ce în Serbia, Bosnia-Herțegovina și Muntenegru vor fi și ninsori sau lapoviță, iar în Alpii Dinarici va ninge abundent.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Economia României, creștere foarte mare în ultimii ani dacă măsori în bani. Economist: ,,Măsurată în aur sau Bitcoin, scăderea e și de 90%”
Economia României, creștere foarte mare în ultimii ani dacă măsori în bani. Economist: ,,Măsurată în aur sau Bitcoin, scăderea e și de 90%” Oficial ne merge bine din punct de vedere economic, dar real lumea simte că merge prost. De ce se întâmplă acest lucru explică economistul Radu Georgescu în cea mai recentă postare pe […]
Un elev de clasa a treia din Cluj-Napoca a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă cu capul în nas şi a muşcat mâna psihologului
Un elev de clasa a treia din Cluj-Napoca a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă cu capul în nas şi a muşcat mâna psihologului Un incident grav s-a petrecut marţi, 25 noiembrie 2025, la Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Cluj-Napoca. Un elev furios i-a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe pe […]
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat miercuri, 26 noiembrie 2025, contractele pentru proiectarea și execuția a 47 km din autostrada A8 Tg Mureș – Iași – Ungheni. Este vorba despre două tronsoane din zona de munte: Sărățeni – […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ciclonul Adel lovește România: Aduce precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată
Ciclonul Adel lovește România: Aduce precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată Ciclonul Adel lovește România şi aduce...
Economia României, creștere foarte mare în ultimii ani dacă măsori în bani. Economist: ,,Măsurată în aur sau Bitcoin, scăderea e și de 90%”
Economia României, creștere foarte mare în ultimii ani dacă măsori în bani. Economist: ,,Măsurată în aur sau Bitcoin, scăderea e...
Știrea Zilei
VIDEO | Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită
Deficiențele de la Baza sportivă din Aiud, remediate de constructor: ,,Mlaștina artificială” a fost drenată, iar gresia umflată înlocuită Baza...
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși Un bărbat...
Curier Județean
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: ,,Avem stoc mic la această grupă și facem fata greu solicitărilor”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupa O negativ: ,,Avem stoc mic la această grupă și facem față greu...
VIDEO | Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați
Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale
Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...
FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate
Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...
Opinii Comentarii
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”
27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...