Noua lege a salarizării va crește veniturile pentru jumătate dintre bugetari: Proiectul va ajunge în curând în Parlament

Noua lege a salarizării bugetare intră în linie dreaptă, proiectul urmând să intre în curând în procedura parlamentară.

România riscă să piardă 700 de milioane de euro din PNRR dacă actul normativ nu este adoptat până la sfârșitul lunii august. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, Ministerul Finanțelor a aprobat majorarea anvelopei bugetare cu 7,5 miliarde de lei, sumă care ar permite creșteri salariale pentru aproximativ jumătate dintre bugetarii aflați în plată.

Anvelopa salarială urmează să fie negociată de ministrul Dragoș Pîslaru cu reprezentanții Comisiei Europene. Dacă nivelul acesteia va fi mai redus, numărul angajaților din sectorul public cu salarii înghețate va crește. Recent, premierul demis Ilie Bolojan afirma că „avem cheltuieli salariale într-o anvelopă totală care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile țării”. Acesta adăuga că „creșterile care pot fi făcute de la anul trebuie să țină cont de aceste date și nu avem decât două posibilități: o corecție de amplitudine mică sau, dacă se doresc corecții și creșteri mai mari, singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reduceri de personal unde nu este justificat, ca să poți să îi plătești mai bine pe cei care lucrează mai bine”.

PSD solicită transmiterea rapidă a proiectului către Parlament, pentru ca legea să poată fi adoptată cât mai curând. Conform acelorași surse, documentul ar putea ajunge în Legislativ chiar în această săptămână.

Simulările realizate de Ministerul Finanțelor arată că o creștere anuală de 8 miliarde de lei a cheltuielilor salariale ar permite majorări pentru 53% dintre salariile actuale din sectorul public. În schimb, o anvelopă suplimentară de 12 miliarde de lei ar acoperi creșteri pentru 73% dintre salariile aflate în plată.

La solicitarea ministrului interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, Ministerul Finanțelor a aprobat o anvelopă salarială majorată cu 7,5 miliarde de lei, până la un total de 173,5 miliarde de lei.

Sursele citate de Antena 3 CNN susțin totodată că „nu se va putea renunța la majorarea salariilor demnitarilor și nici nu vor putea fi înghețate o perioadă”.

Noua lege a salarizării prevede eliminarea sporului pentru condiții vătămătoare, în prezent de 300 de lei brut, precum și eliminarea sporului de cifru și a indemnizației de hrană. În schimb, se menține sporul de 40% pentru proiectele europene, acesta urmând să fie acordat în continuare inclusiv primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene. Sindicatele din educație și sănătate și-au exprimat nemulțumirea față de noile grile de salarizare.

