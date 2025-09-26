26 septembrie 2025 | Ziua Verde, la Cugir: Activități sportive pentru toate vârstele pe Bulevardul Alexandru Sahia

Ziua Verde, la Cugir: Activități sportive pentru toate vârstele pe Bulevardul Alexandru Sahia

Bulevardul Alexandru Sahia din Cugir devine din nou, vineri, 26 septembrie 2025, zonă exclusiv pietonală și pentru bicicliști pe tronsonul Catedrală – Banca Transilvania.

Sunt programate activități sportive pentru toate vârstele:

*Fotbal – meciuri prietenești și voie bună în intervalul orar 15:00 -16:00

*Șah pe bulevard în intervalul orar 16:00 -17:00

*Alergare – mișcare pentru sănătate și energie în intervalul orar 17:00 -18:00

În această zi transportul public este GRATUIT, iar bicicletele electrice noi pot fi folosite GRATUIT

„Strada devine un spațiu pentru oameni, nu pentru mașini! Copiii sub 14 ani trebuie să fie insoțiți de un adult Siguranța pe primul loc – respectați regulile de circulație și de bună conviețuire! Hai să ne bucurăm împreună de un oraș mai verde și mai prietenos cu oamenii! Ne vedem vineri, 26 septembrie 2025 – participă și tu la activitățile „Ziua Verde Cugir”!”, au transmis reprezentanții Just Streets Cugir.

