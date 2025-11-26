26 noiembrie | Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine

Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine

Sfântul Stelian, prăznuit la 26 noiembrie, este cunoscut drept mare ocrotitor al copiilor și al familiilor creștine. Deși despre viața sa se cunosc puține detalii, tradiția bisericească îl așază între marii făcători de minuni ai Răsăritului.

Originar din Paflagonia (Asia Mică, Turcia de azi), Sfântul Stelian a trăit în secolul al VI-lea. După pierderea părinților, și-a împărțit averea săracilor și a ales viața monahală, retrăgându-se într-o peșteră unde se ruga permanent. A primit darul tămăduirii, mai ales pentru copii, fiind căutat de mame și familii cu prunci bolnavi.

Faima lui s-a răspândit în întreaga regiune, iar minunile au continuat și după trecerea la cele veșnice. În icoane este reprezentat cu un copil în brațe, ca simbol al ocrotirii sale.

Sfântul Stelian este invocat în mod special de părinți, dar și de cei care poartă numele Stelian, Steliana, Stela, Steluța.

Fragment din Acatistul Sfântului Stelian:

„Mâhnirea maicilor în bucurie ai prefăcut, Sfinte Stelian, dând lor naştere de prunci buni şi ridicând din boli pe cei bolnavi cu rugăciunile tale, ca cel ce ai în tine sălăşluirea harului dumnezeiesc. Pentru aceasta, noi, credincioşii, cunoscând faptele tale cele minunate şi sfinte, cântăm către tine aşa:

Bucură-te, cel ce cu blândeţea ai depărtat duhul cel rău,

Bucură-te, că ai mângâiat pe maicile mâhnite de boala fiilor lor,

Bucură-te, că ai ridicat din boli pe mulţi prunci,

Bucură-te, că prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai arătat,

Bucură-te, că la tine copiii neîncetat au alergat,

Bucură-te, că lucrător al dragostei lui Dumnezeu te-ai arătat prin faptele tale,

Bucură-te, liniştirea celor înfricoşaţi,

Bucură-te, pururi ajutător al familiilor noastre,

Bucură-te, pururi ocrotitor al pruncilor,

Bucură-te, pustnice înarmat cu daruri cereşti,

Bucură-te, Sfinte Stelian, mare făcător de minuni!”

Rugăciunea poetică:

„În peşteră retras, nu ne-ai uitat,

Ci mult ne-ai luminat cu rugăciunea,

Ne-ai mângâiat, în boală, cu minunea,

O, Sfânt călugăr, mare dar ne-ai dat!

Ajută-ne şi-acum, pe toţi: pe prunci,

Pe mame, pe familii nevoiaşe,

Să-ţi fie ţie, în rugă, urmaşe,

Iar boala de la noi să o alungi…

Goneşte frica, vrajba şi mâhnirea,

Primejdia ce vine din senin,

Şi scoate-ne păcatul ca pe-un spin,

Că-ţi mulţumeşte toată omenirea!

Icoana ta, cu prunc ţinut în braţe,

Ne-aduce strălucire de speranţe.”

Rugăciunea lungă („rugăciunea care face miracole”):

„*Cuvioase Părinte Stelian, sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre, patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind, priveşti neîncetat mărirea cea gătită sfinţilor, de lumina cerească umplându-te.

Acum, în slava cerească vieţuind şi înaintea Împăratului Hristos stând, nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalţă rugăciuni şi cer sprijinul tău.

Cel ce de la sânul maicii tale ai fost sfinţit, şi vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat, luând sub ocrotirea ta pe mame şi pe copii, ferindu-i de întristare şi de boală, arată-te grabnic vindecător al suferinţelor şi al bolilor sufleteşti şi trupeşti ale celor ce te laudă pe tine.

Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi, fă şi din pustiul inimilor noastre ţarină bineplăcută a harului dumnezeiesc, în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinţei şi să se înmulţească roadele sfinţitoare ale faptelor bune; ocroteşte cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri, cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate, sănătate şi mântuire, ca prin tine şi împreună cu tine să lăudăm numele cel sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!*”

Unde se află moaștele Sfântului Stelian

O parte din moaștele Sfântului Stelian au fost aduse în 1736, la Biserica Sfântul Stelian – Lucaci, din București, unde credincioșii vin și astăzi să se închine.

Sursa: doxologia.ro

