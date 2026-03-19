26 martie – 28 aprilie 2026 | „Expoziția de grafică românească – Brâncuși 150″, prezentată la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia: Omagiu dedicat moștenirii unuia dintre cei mai importanți sculptori
Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va găzdui, începând din 26 martie 2026, expoziția de grafică românească „Brâncuși 150”, un proiect dedicat marelui sculptor Constantin Brâncuși, care reunește lucrările a 29 de artiști contemporani.
Vernisajul expoziției va avea loc joi, 26 martie 2026, de la ora 16:00, iar publicul va putea vizita evenimentul până în 28 aprilie 2026. Proiectul face parte dintr-un amplu program cultural internațional, lansat în 19 februarie 2026, când expozițiile au fost prezentate simultan în 21 de țări de pe 6 continente.
Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Vernisaj: 26 martie 2026, ora 16:00
Perioada expoziției: 26 martie – 28 aprilie 2026
Proiectul a debutat pe 19 februarie 2026, când expozițiile au fost prezentate simultan în 21 de țări de pe 6 continente, ca parte a unui amplu program cultural internațional.
Brâncuși 150 aduce împreună artiști și instituții din întreaga lume, într-un omagiu contemporan dedicat moștenirii unuia dintre cei mai importanți sculptori ai secolului XX”, a scris Inter-Art Aiud, România pe o rețea de socializare.
