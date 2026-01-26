26 ianuarie 2026 | Peste 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore: Câte apeluri a primit Salvamont Alba

Peste 100 de persoane salvate de pe munte în România în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 108 apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, a transmis Salvamont România în dimineața zilei de luni, 26 ianuarie 2026.

Cele mai multe apeluri (16) le-a primit Salvamont Sinaia. Un apel a fost primit și de Salvamont Alba.

În cazul acestor intervenții au fost salvate 108 persoane. Dintre acestea, 34 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 40 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a precizat Salvamont România.

