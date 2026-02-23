26 februarie 2026 | „PlaySocial – De ce BRIDGE?”: eveniment dedicat incluziunii sociale prin sport, la Alba Iulia

„PlaySocial – De ce BRIDGE?”: eveniment dedicat incluziunii sociale prin sport, la Alba Iulia

Agenția Națională pentru Sport (ANS) și Federația Română de Bridge organizează joi, 26 februarie 2026, de la ora 17.00, la Centrul de Conferințe „Gheorghe Şincai” din Alba Iulia, evenimentul „PlaySocial – De ce BRIDGE?”, un eveniment dedicat incluziunii prin sport.

Evenimentul este realizat cu sprijinul programului Erasmus+ Sport, în cadrul proiectului PLAYSOCIAL (nr. 101183594), derulat în parteneriat cu Asociația Jorge Pina (Portugalia).

Evenimentul se bazează pe principii de accesibilitate, nediscriminare, participare activă și se adresează în special comunităților vulnerabile (comunități marginalizate, persoane vârstnice, copii din medii defavorizate, persoane cu dizabilități, etc), dar este deschis pentru toată comunitatea.

Parteneri eveniment: Centrul de Conferințe “Gheorghe Şincai” Alba Iulia, AS Bridge Club Apulum Alba Iulia

Agenda eveniment „De ce BRIDGE?”

16:30 – 17:00 Primire participanți

17:00 – 17:30 Prezentare BRIDGE – joc și sport, rol si beneficii

17:30 – 18:30 Demonstrații practice, ateliere interactive, distribuire materiale

18:30 – 19:00 Înscrieri la cursuri gratuite de Bridge

Intrarea este liberă.

„Vă așteptăm cu drag la Centrul de Conferințe “Gheorghe Şincai”, Alba Iulia, ora 17:00, să celebrăm curajul, diversitatea și conexiunile autentice pe care sportul le inspiră în comunitatea noastră”, au transmis organizatorii.

Despre proiectul PLAYSOCIAL

Proiectul PlaySocial, inițiat de Agenția Națională pentru Sport în parteneriat cu Asociația Jorge Pina (Portugalia), este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+ Sport. Perioada de implementare este 1 decembrie 2024 – 1 iulie 2026. Proiectul promovează incluziunea socială prin sport și își propune:

*Instruirea agenților locali: formarea antrenorilor, liderilor comunitari și educatorilor în practici incluzive și adaptative.

*Încurajarea participării active: organizarea de evenimente sportive pilot în România și Portugalia, pentru toate vârstele și nivelurile de abilități.

*Dezvoltarea unui model adaptabil de integrare socială prin sport: adaptarea bunelor practici ale Asociației Jorge Pina la nevoile comunităților din România.

*Promovarea conștientizării și acceptării: campanii de informare și educare privind beneficiile incluziunii sociale prin sport.

*Stabilirea de parteneriate durabile: colaborări cu organizații sportive, instituții publice și comunități locale pentru sustenabilitatea inițiativelor.

