26-30 martie 2026 | Vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane din România: Anunțul meteorologilor

Ioana Oprean

acum 3 ore

Vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane din România: Anunțul meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 25 martie 2026 o informare de vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane, valabilă până luni, la ora 10.00. De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. Stratul de zăpadă care se va depune în unele zone va fi consistent.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crişana, Moldova şi sudul Transilvaniei şi noaptea îndeosebi în Oltenia şi Muntenia, iar vineri (27 martie) şi sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 45…55 km/h”, a transmis ANM.

Meteorologii precizează că, la munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

„De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpaţii Meridionali apoi şi în restul zonelor montane va ninge şi se va depune strat de zăpadă, local consistent”, se mai arată în informarea meteo.

Până la sfârşitul intervalului se vor acumula cantităţi de apă moderate de 20…25 l/mp şi local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul şi sud-vestul ţării, precum şi în zonele montane şi submontane.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Cifra de afaceri din industrie în prăbușire în România: Date oficiale ale INS

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 martie 2026

De

Cifra de afaceri din industrie în prăbușire în România: Date oficiale ale INS Cifra de afaceri din industrie pe total (piața internă și piața externă) a scăzut în luna ianuarie 2026, în termeni nominali, atât față de luna decembrie 2025, cu 16,3%, cât și față de luna ianuarie 2025, cu 4,3%, relevă datele publicate miercuri, […]

Citește mai mult

Premierul Ilie Bolojan: „În lunile următoare vom avea reduceri de nivelul zecilor de mii de posturi în aparatul central și local”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

25 martie 2026

De

Ilie Bolojan: „În lunile următoare vom avea reduceri de nivelul zecilor de mii de posturi în aparatul central și local” Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, 24 martie 2026 că, în următoarele luni, vor avea loc reduceri de nivelul zecilor de mii de posturi în tot aparatul central și în administrația locală, menționând, însă, că […]

Citește mai mult

ADMITERE în școlile militare 2026: Peste 800 de locuri pentru maiștri militari și 708 locuri pentru subofițeri, disponibile în cele cinci școli postliceale militare. Cine se poate înscrie

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

25 martie 2026

De

ADMITERE în școlile militare 2026: Peste 800 de locuri pentru maiștri militari și 708 locuri pentru subofițeri, disponibile în cele cinci școli postliceale militare. Cine se poate înscrie Dacă îți dorești o carieră militară ca maistru militar sau subofițer, acum este momentul să faci primul pas. Au început înscrierile pentru învățământul postliceal militar. Pentru anul […]

Citește mai mult