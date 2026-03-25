26-30 martie 2026 | Vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane din România: Anunțul meteorologilor

Vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane din România: Anunțul meteorologilor

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 25 martie 2026 o informare de vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane, valabilă până luni, la ora 10.00. De vineri, ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. Stratul de zăpadă care se va depune în unele zone va fi consistent.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului, joi (26 martie) în Banat, Crişana, Moldova şi sudul Transilvaniei şi noaptea îndeosebi în Oltenia şi Muntenia, iar vineri (27 martie) şi sâmbătă (28 martie) în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 45…55 km/h”, a transmis ANM.

Meteorologii precizează că, la munte, mai ales la altitudini mari, vor fi rafale de peste 70…80 km/h.

„De vineri (27 martie), ploile se vor extinde dinspre sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. La munte, cu precădere la altitudini mai mari de 1700 m, la început în Carpaţii Meridionali apoi şi în restul zonelor montane va ninge şi se va depune strat de zăpadă, local consistent”, se mai arată în informarea meteo.

Până la sfârşitul intervalului se vor acumula cantităţi de apă moderate de 20…25 l/mp şi local de peste 35 l/mp, cu precădere în sudul şi sud-vestul ţării, precum şi în zonele montane şi submontane.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

