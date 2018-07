250 de tone de deșeuri, strânse de pe lacul de la Bicaz. Ministrul Deneș, la Câmpeni: Acum poate fi admirat

Circa 250 de tone de deșeuri plutitoare, material lemnos, sticle de plastic şi recipiente de metal au fost strânse, în două săptămâni, de pe lacul de la Bicaz, ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, precizând că acum acesta poate fi admirat de turiști.

”Noi, deși am declarat în urmă cu trei săptămâni, barajul de la Bicaz, să folosesc denumirea din percepția publică, e administrat de Hidroelectrica și acolo avem un litigiu în instanță cine trebuie să se ocupe de luciul de apă ca el să fie curat, nu am putut să rămânem insensibili la cele 250 de tone de deșeuri de pe lacul de la Bicaz, drept urmare am făcut acea acțiune de voluntariat care a avut o perioadă de două săptămâni, când noi am făcut această ecologizare si, sigur, lacul de la Bicaz arată acum a lac care poate să fie admirat de turiștii din zonă”, a spus ministrul Ioan Deneș, la Câmpeni, în cadrul unei conferințe de presă la care s-a discutat despre pedepsirea celor care aruncă deșeuri pe malurile apelor.

Acesta a adăugat că ceea ce a văzut acolo în ultimele trei săptămâni i-a creat ”câteva zile de neliniște”.

”Soluția pe care noi acolo am găsit-o este o soluție pe care noi am folosit-o în premieră pentru că o cantitate industrială de 250 de tone, nu ai cum să faci acea acțiune de ecologizare printr-o intervenție manuală și trebuia găsite și soluții mecanizate. Mulțumirea mea e că am reușit să facem acest lucru”, a spus Ioan Deneș.

Ioan Deneș a participat, vineri, la punerea în funcțiune a amenajării hidrotehnice Acumularea Permanentă Mihoiești.

