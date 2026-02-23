25 februarie 2026 | Protest masiv organizat la Palatul Cotroceni de sindicatele din educație și organizațiile studențești: „Stop tăierilor din învățământ!”

Miercuri, 25 februarie 2026, va avea loc un protest masiv la Palatul Cotroceni. Protestul este organizat de sindicatele din educație și organizațiile studențești.

„Stop tăierilor din învățământ!”, este, succint, mesajul care se dorește transmis de personalul din educație și de către organizațiile reprezentative ale studenților.

„Toate cele 3 federații sindicale din învățământ, atât din preuniversitar, cât și din universitar, protestează la Cotroceni miercuri, alături de noi venind și organizațiile studențești”, a declarat președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, Marius Nistor, pentru Edupedu.ro.

„Ca urmare a măsurilor de austeritate impuse de Guvern, dar și a măsurilor ce urmează a fi luate, se organizează protestul din data de 25 februarie 2026, între orele 12.00-13.30.

Împreună pentru educație!”, se arată într-o comunicarea a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația care reprezintă de peste două decenii vocea studenților la nivel național, avertizează că România riscă să intre într-un declin educațional greu de reversat.

Potrivit analizelor ANOSR, coșul minim lunar al unui student depășește deja pragul de 2.000 lei. În paralel, universitățile încep să majoreze taxele de școlarizare, presate de propriile constrângeri financiare. Studenții avertizează că reducerea finanțării publice va transfera inevitabil povara asupra lor, transformând educația superioară într-un privilegiu și nu într-un drept accesibil.

