25-27 septembrie 2025 | „Sebeșul în mișcare”: Activități sportive și recreative pentru copii, tineri și adulți. PROGRAM

„Sebeșul în mișcare”: Activități sportive și recreative pentru copii, tineri și adulți. PROGRAM

O serie de activități sportive și recreative vor avea loc în perioada 25-27 septembrie 2025, pentru copii, tineri și adulți din municipiul Sebeș.

Asta cu scopul de a promova mișcarea fizică și un stil de viață sănătos, în cadrul celei de a II-a ediții a evenimentului sportiv „Sebeșul în mișcare”.

Programul evenimentelor sportive:

*Joi, 25 septembrie 2025

ora 11.00- Mișcare pentru persoane vârstnice,Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități(curte)

*Vineri, 26 septembrie 2025

Ora 10:00: Traseu aplicativ de tip decatlon pentru copii–Centrul Municipiului Sebeș.

Ora 10.30: „Slalom cu căței”, sărituri peste obstacole în tandem cu stăpânul, traseu aplicativ pentru persoane cu dizabilități- Parcul Tineretului Sebeș.

Ora 17:00-20.00: Circuit de ciclism cu plecare din Parcul Tineretului Sebeș- B-dul Lucian Blaga – Str. Dorin Pavel – Parcul Arini – Petrești – Pădurea Mare – Cabana Ocolului Silvic – Pădurea Mare-Oster- Joagăr- Podul peste Râul Sebeș (punte)- Str. Depozitelor- Parcul Arini Sebeș(parcare terenul de fotbal).

*Sâmbătă, 27 septembrie 2025

Ora 10:00: Energie Feminină: Sport și Mișcare pentru minte, trup suflet, instructor Mihaela Capătă- Parcul Arini (terenul de fotbal)

Organizatorii sunt: Primăria și Consiliul Local Sebeș și Direcția de Asistență Socială Sebeș, în parteneriat cu unitățile de învățământ din Sebeș, CicloAventura Sebeș Mihaela Capătă, instructor functional training și pilates.

Evenimentul „Sebeșul în mișcare” este organizat prin Compartimentul de Asistență Medicală Școlară din cadrul Direcției de Asistență Socială Sebeș și în contextul campaniei de informare, educare și comunicare „Zilnic un pas în plus pentru sănătate!” a cărei temă urmărește prevenirea sedentarismului în rândul adulților și tinerilor. Campania derulată la nivel național de INSP și DSP Alba, în septembrie și octombrie 2025, are ca scop informarea populației adulte și a tinerilor despre îmbunătățirea stării de sănătate prin practicarea activităților fizice în mod regulat.

Recomandări OMS pentru toate vârstele

OMS recomandă ca adulții cu vârsta cuprinsă între 18-64 de ani să practice săptămânal cel puțin 150-300 de minute de activitate fizică aerobă de intensitate moderată, sau cel puțin 75-150 de minute de activitate fizică aerobă de intensitate viguroasă, sau o combinație echivalentă de activitate de intensitate moderată și viguroasă. De asemenea, pentru o stare de sănătate mai bună adulții ar trebui să practice activități de întărire a mușchilor, de intensitate moderată sau intensă, cu implicarea tuturor grupelor musculare majore, în două sau mai multe zile pe săptămână. Pentru beneficii suplimentare pentru sănătate, ei pot crește activitatea fizică aerobă de intensitate moderată la mai mult de 300 de minute sau pe cea viguroasă la mai mult de 150 de minute sau o combinație echivalentă de activitate fizică de intensitate moderată și viguroasă pe parcursul săptămânii.

Conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la nivel global, unul din patru adulți și 81% din adolescenți au un nivel insuficient de activitate fizică, ceea ce afectează atât sănătatea lor, cât și serviciile de sănătate și societatea în ansamblu. Persoanele care sunt insuficient de active au un risc de deces cu 20% până la 30% mai mare în comparație cu persoanele care sunt suficient de active. Anual, aproximativ 10000 de decese ar putea fi evitate dacă populația europeană ar fi mai activă din punct de vedere fizic.

În România 91% dintre decese sunt provocate de boli cronice netransmisibile (boli cardiovasculare, boli cronice respiratorii, cancere, diabet zaharat), boli a căror evoluție ar putea fi influențată în mod pozitiv de practicarea regulată a exercițiilor fizice.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI