246 de miliarde de lei în pensii private în România: Cine controlează capitalul care crește de la an la an

Activele fondurilor de pensii private din România au ajuns la 246,2 miliarde de lei la sfârșitul lunii iunie 2026, în creștere cu 39% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cum s-a transformat sistemul de pensii private într-o sursă majoră de capital pentru economia românească?

Datele prezentate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că activele administrate de fondurile de pensii private au ajuns, la finalul primului semestru din 2026, la echivalentul a 12,35% din PIB.

Cea mai mare parte a activelor este concentrată în Pilonul II, care a ajuns la 237,4 miliarde de lei, în timp ce fondurile de pensii facultative din Pilonul III au acumulat active de 8,78 miliarde de lei.

În paralel, numărul participanților la sistem a urcat la 9,64 milioane, confirmând extinderea constantă a pensiilor private în România.

Președintele ASF, Alexandru Petrescu, atrage însă atenția că evoluția sistemului trebuie analizată dintr-o perspectivă de lungă durată. Potrivit acestuia, fluctuațiile piețelor financiare pot genera variații temporare ale valorii activelor, însă orizontul investițional al fondurilor de pensii se întinde pe zeci de ani.

„Aceste fonduri funcționează într-un orizont investițional de zeci de ani, iar evaluarea activelor la prețurile pieței poate genera, firesc, perioade de volatilitate pe termen scurt”, a declarat Alexandru Petrescu.

Structura portofoliilor arată și rolul tot mai important al fondurilor de pensii în finanțarea economiei. Aproximativ 67% dintre investiții sunt plasate în instrumente cu venit fix, iar 29% în acțiuni, cu o expunere semnificativă pe piața financiară locală.

Prin volumele de capital administrate, fondurile de pensii private au devenit astfel un investitor instituțional important pentru economia României și pentru piața de capital.

ASF subliniază că această acumulare trebuie privită și în contextul provocărilor demografice. În condițiile îmbătrânirii populației și ale presiunilor tot mai mari asupra sistemelor publice de pensii, economisirea pe termen lung capătă o importanță strategică.

După aproape două decenii de dezvoltare, pensiile private au depășit astfel statutul de mecanism complementar de economisire și au devenit o componentă structurală a economiei românești.

Întrebarea rămâne însă cât de sustenabilă va fi această creștere și în ce măsură capitalul acumulat astăzi în Pilonul II și Pilonul III va reuși să ofere, în următoarele decenii, un nivel mai ridicat de securitate financiară pentru milioane de români.

sursa: Agerpres

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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