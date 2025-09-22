24 septembrie 2025 | Start în campionatele județene de fotbal feminin U13 și U15 din Alba
Start în campionatele județene de fotbal feminin U13 și U15 din Alba
Miercuri, 24 septembrie 2025, se va da startul în campionatele județene de fotbal feminin U13 și U15 din Alba.
Potrivit reprezentanților Asociației Județene de Fotbal Alba, prin aceste campionate se dorește încurajarea în continuare a practicării fotbalului feminin la nivel juvenil și creșterea numărul de practicante la nivelul județului Alba.
Junioare U 13 – fete născute în anul 2013 și mai tinere
S-au înscris cinci echipe: ACS Student Sport Alba Iulia, ACS Star Pro Optimum Alba Iulia, CS Zlatna, CS Inter Unirea, CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș.
Junioare U 15 – fete născute în anul 2011 și mai tinere, plus maxim două fete născute după 1 sept 2010
S-au înscris șase echipe: ACS Oiejdea, ACS Sportul Câmpeni, ACS Star Pro Optimum Alba Iulia, CSC Bistra, CS Metalurgistul Cugir, CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș.
U 13 – Etapa 1:
Stadion Parc Cugir – Miercuri, 24 septembrie 2025
17:00 – CS Inter Unirea – ACS Star Pro Optimum Alba Iulia
18:00 – CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș – ACS Student Sport Alba Iulia
U 15 – Etapa 1:
Stadion Parc Cugir – Miercuri, 24 septembrie 2025
17:00 – CS Arieșul Apuseni Baia de Arieș – CS Metalurgistul Cugir
18:00 – ACS Star Pro Optimum Alba Iulia – CSC Bistra
– Jocurile se dispută tip turneu, concomitent cu U 15 cu U 13, pe două terenuri diferite. 1 arbitru / teren.
Portarul: Mingile ieșite în afara terenului de joc în out de poartă sau prinse de portar cu mâna (în timpul jocului), vor fi repuse în joc, de către portar, numai cu mâna. La nivel județean, dacă portarul nu respectă această regulă arbitrul oprește jocul și dispune repetarea procedeului.
Lovitura de începere – Fiecare echipă se găsește în jumătatea proprie de teren. Oponenții echipei care încep jocul trebuie să se afle în terenul propriu la o distanță de cel puțin 5 m. de minge, până când aceasta este în joc. Un gol poate fi marcat direct din lovitură de începere sau de reluare a jocului, după înscrierea unui gol, ori la reluarea jocului după pauză.
Aruncarea de la margine – cu mâna conform Legilor Jocului, atunci când mingea depășește în întregime linia de margine, pe sol sau în aer.
Offside – La U 13 Un jucător se află în poziție afară din joc atunci când depășește linia careului aflată la 10 m de linia porții sau linia întreruptă dintre colțurile careului și benzile laterale ale terenului și este mai aproape de linia porții adverse decât mingea cât și de penultimul adversar. La U 15 – linia offside-ului este de la linia mediană.
Lovitura de pedeapsă – se execută dintr-un punct aflat la 9 m de la mijlocul porții și la distanță egală de stâlpii porții.
Lovitura de colț – se execută dintr-un punct marcat printr-un sfert de cerc în fiecare colț al suprafeței de joc.
Lovitura liberă directă și indirectă – se execută din locul unde s-a comis abaterea. Adversarii trebuie să se afle la o distanță de minimum 5 m față de minge.
NOTĂ – Apărătorile sunt obligatorii.
Lungime – 60 m; lățime 40 m; Careul – 10 m de la linia de poartă în interiorul terenului; 20 m linia paralelă cu linia de poartă;
– Pe durata competiției, NU vor fi contabilizate rezultatele jocurilor și NU vor fi întocmite clasamente.
– Asistența medicală este asigurată de clubul organizator al turneului
– Baremul de arbitraj este subvenționat integral de AJF Alba.
Un jucător care a primit două avertismente (cartonașe galbene) pe parcursul aceluiași joc sau cartonaș roșu direct va fi eliminat din teren. Jucătorul eliminat poate fi înlocuit după o perioadă de 2 minute, timp în care echipa acestuia va juca cu un jucător mai puțin, cu excepția situației în care echipa în inferioritate primește gol, moment în care își poate completa numărul de jucători.
Persoană de contact:
– Petre Bădilă – 0788 119 753 – responsabil din partea Comisiei de Fotbal Feminin a AJF Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
