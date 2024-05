24 mai 2024 | Ecomuzeul Țării Moților, înființat de Ziua Europeană a Parcurilor: Dezvelire monument la limita dintre Alba, Bihor și Cluj și program cultural si culinar specific fiecărui județ

Ecomuzeul Țării Moților va fi înființat de Ziua Europeană a Parcurilor, în data de 24 mai 2024. Va fi dezvelit un monument la limita dintre Alba, Bihor și Cluj și va avea loc un program cultural si culinar specific fiecărui județ.

Cu prilejul sărbătorii Zilei Europene a Parcurilor 2024 vă invităm la evenimentul organizat pentru înființarea Ecomuzeului Țării Moților. Eveniment care va fi marcat prin semnare cartei ecomuzeului de către reprezentanții comunelor care au aderat la această inițiativă, dezvelire monument la limita celor 3 județe, un program cultural si culinar specific fiecărui județ, respectiv Alba, Bihor și Cluj.

Participarea este libera, se recomanda tuturor participantilor purtarea unor elemente de imbracaminte caracteristice zonei din care provin.

Evenimentul se va desfășura la Călineasa, în locul de unire a limitelor judetelor Alba, Bihor și Cluj, în data de 24 mai 2024, de la ora 12:00.

Ce înseamnă un ecomuzeu

Ecomuzeul Țării Moților este un concept muzeal inovator care integrează elemente de patrimoniu natural și cultural într-un mod holistic. Situat în zona Munților Apuseni, acest ecomuzeu nu se limitează la o singură clădire sau locație, ci cuprinde un întreg teritoriu , oferind o perspectivă autentică asupra vieții, tradițiilor și peisajului tipic din Munții Apuseni. Ecomuzeul include sate, peisaje autentice, obiective istorice și culturale, reflectând modul în care comunitatea locală a interacționat cu mediul înconjurător de-a lungul timpului.

Ecomuzeul este creat și gestionat cu implicarea activă a locuitorilor din zona Munților Apuseni. Aceștia nu sunt doar subiecți ai expunerilor, ci și co-creatori ai acestora, contribuind cu povești, obiecte și tradiții transmise din generație în generație. Un obiectiv principal al ecomuzeului este conservarea patrimoniului cultural material și imaterial al zonei.

Ce înseamnă Ziua Europeană a Parcurilor

Este o zi de celebrare a ariilor protejate din Europa și se sarbătorește în fiecare an pe data de 24 mai. Ea a fost lansată în 1999 de către Federația EUROPARC și in fiecare an este stabilită o temă la nivel european pentru a celebra aceasta sărbătoare.

Tema pentru 2024 este: ”Voteaza pentru natură”

