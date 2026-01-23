Curier Județean

24 ianuarie 2026 | „Revedere" – concert de pian și cor, pe versuri eminesciene, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia

Palatul Principilor Transilvaniei va invită la un eveniment cultural de excepție, în care unele din cele mai frumoase versuri ale inegalabilului Mihai Eminescu, transpuse în limbaj muzical, poartă publicul printr-o scurtă, dar captivantă, istorie a muzicii și liricii românești.

În data de 24 ianuarie 2026, de la ora 18.00, în Sala Transilvania a Palatului Principilor Transilvaniei, corul Unio Vocum, dirijor Darius Toma, va susține concertul de pian și cor revedere, pe versuri eminesciene.

Repertoriul propus are la baza poezii de Mihai Eminescu, transpuse în viziunea creatoare muzicală a compozitorilor: Dumitru Georgescu-Kiriac (1866-1928), Paul Constantinescu (1909-1963), Vasile Timiș (1922-2014), Vasile Spatarelu (1938-2005). Acompaniamentul la pian va fi realizat de către doamna profesor Vera Zelenskaia, de la liceul de arte Regina Maria din Alba Iulia.

Evenimentul se va bucură de participarea doamnei prof. Univ. Dr. Habil. Diana Câmpan, de la Universitatea „1 Decembrie 1918”, din Alba Iulia.

Între lucrările corale ce vor încânta audiență se află: revedere de Dumitru Georgescu-Kiriac, patru madrigale pe versuri de Mihai Eminescu de Paul Constantinescu, trei valsuri pe versuri de Mihai Eminescu de Vasile Timiș și Floare Albastră de Vasile Spătărelu.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

