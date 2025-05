23 mai 2025 | La UAB, festivitate de premiere a Concursului de traduceri literare și de specialitate pentru elevi și studenți

La inițiativa Centrului de Cercetare și Inovare în Educația Lingvistică – CIEL, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Alba, Consiliul Județean Alba, Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” din Alba Iulia, Asociația „Alba-Manche Împreună” AMI, British Council din Cluj-Napoca și Institut français din Cluj-Napoca, Departamentul de Litere al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia organizează, vineri, 23 mai 2025, festivitatea de premiere a Concursului de traduceri literare și de specialitate pentru elevi și studenți – ediția a XIV-a.

Concursul se desfășoară anual, începând cu luna februarie, când este lansat apelul la înscrieri. Până în aprilie, studenții și elevii, îndrumați de profesorii coordonatori, se înscriu și trimit traducerile textelor prin e-mail. Textele sursă și informațiile sunt disponibile pe site-ul Cercului de traduceri literare și de texte de specialitate (http://traduceri.uab.ro/ ), secțiunea Activități.

Concursul cuprinde două secțiuni distincte:

1. Traduceri Literare – traducerea unui text în proză și a unei poezii din limba română în una dintre limbile engleză, franceză sau germană.

2. Traduceri de Specialitate – traducerea a două texte din domeniul tehnic, juridic, medical sau economic, din limba română în una dintre limbile engleză, franceză sau germană.

La ediția din 2025 au participat 242 de concurenți din întreaga țară, dintre care 78 sunt studenți de la universități precum Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea din Oradea, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Medicină „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Universitatea Tehnică de Construcții București, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București și Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

De asemenea, 168 de elevi au participat din colegii și licee din județul Alba și din alte județe ale țării, printre care Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău, Colegiul Național de Informatică „Carmen Sylva” din Petroșani, Colegiul Național „Dr. Ioan Meșotă” din Brașov și Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani.

Ceremonia oficială de premiere va avea loc vineri, 23 mai 2025, de la ora 9:30, în format online. Invitatul special al evenimentului este Dan Mărășescu, șeful unității de traducere în limba română din cadrul Consiliului Uniunii Europene, care va susține prelegerea „Translation in a Political Environment at the Council of the European Union.” Informațiile cu privire la programul concursului pot fi accesate pe site-ul oficial.

Prin acest eveniment, organizatorii își propun să continue tradiția promovării excelenței în traducerea literară și de specialitate, încurajând tinerii talentați să-și dezvolte competențele lingvistice și să exploreze noi orizonturi culturale. Vă așteptăm cu drag să ne fiți alături în cadrul festivității de premiere a acestei ediții și, totodată, vă încurajăm să vă înscrieți sau să ne sprijiniți în desfășurarea edițiilor viitoare.

